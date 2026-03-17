В Киеве 18 марта ограничат движение на мостах и путепроводах из-за ремонта дороги
23:48, 17 марта 2026
В столице 18 марта введут частичные ограничения движения транспорта на ряде мостов и путепроводов в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».
По информации коммунальной корпорации, специалисты будут проводить ремонт дорожного покрытия.
Работы будут проводиться на:
- Воздухофлотском путепроводе через железнодорожные пути на просп. Воздушных Сил;
• мосту через р. Лыбидь на просп. Воздушных Сил;
• эстакаде на ул. Жилянской;
• Северном мосту;
• путепроводе через железнодорожные пути на ул. Николая Василенко.
Во время работ движение транспорта будут ограничивать частично и поэтапно. В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут изменить.
