В Киеве 18 марта ограничат движение на мостах и путепроводах из-за ремонта дороги

Фото: Вечерний Киев

В столице 18 марта введут частичные ограничения движения транспорта на ряде мостов и путепроводов в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

По информации коммунальной корпорации, специалисты будут проводить ремонт дорожного покрытия.

Работы будут проводиться на:

Воздухофлотском путепроводе через железнодорожные пути на просп. Воздушных Сил;

• мосту через р. Лыбидь на просп. Воздушных Сил;

• эстакаде на ул. Жилянской;

• Северном мосту;

• путепроводе через железнодорожные пути на ул. Николая Василенко.

Во время работ движение транспорта будут ограничивать частично и поэтапно. В случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут изменить.

