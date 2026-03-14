На Одещині жінка тричі провалила практичний іспит і вирішила дати хабар екзаменатору МВС – відео

Кандидатка на категорію В запропонувала 4000 грн екзаменатору замість демонстрації навичок керування.

У територіальному сервісному центрі МВС на Одещині зафіксовано спробу надання неправомірної вигоди під час складання практичного іспиту з водіння. Кандидатка на отримання посвідчення категорії В замість демонстрації навичок кермування спробувала обійти закон, запропонувавши хабар екзаменатору.

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, жінка вже тричі намагалася скласти іспит, проте кожного разу перевищувала допустиму кількість помилок. Під час чергового тесту вона дістала з кишені 4000 гривень і запропонувала їх адміністратору за сприяння у позитивному результаті.

Екзаменатор категорично відмовився та повідомив керівництво центру. На місце викликали поліцію, а матеріали передано до правоохоронних органів для прийняття рішень відповідно до чинного законодавства.

Кандидатка визнала провину та пояснила, що взяла гроші заздалегідь через попередні невдалі спроби скласти іспит.

У сервісних центрах МВС наголошують, що домовленостей під час складання іспитів не існує, а результати залежать виключно від знань Правил дорожнього руху та практичних навичок керування. Всі дії під час іспиту фіксуються камерами і перевіряються профільним відділом ГСЦ МВС.

