  1. В Україні

Фермерські землі: хто є законним користувачем після створення господарства

18:25, 22 травня 2026
Мін’юст пояснив особливості оформлення земельних ділянок, наданих для ведення фермерського господарства, та підстави їх державної реєстрації.
Міністерство юстиції України надало роз’яснення щодо державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками, які використовуються фермерськими господарствами.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про фермерське господарство», фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які займаються виробництвом, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції з метою отримання прибутку. Така діяльність здійснюється на земельних ділянках, наданих у власність або користування, зокрема в оренду, для ведення фермерського господарства та товарного сільськогосподарського виробництва.

У Мін’юсті нагадали, що відповідно до рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005, громадяни та юридичні особи, які отримали земельні ділянки у постійне користування, мають право використовувати їх без обов’язкового переоформлення на право власності чи оренди.

Право постійного землекористування є безстроковим і може бути припинене лише на підставах, визначених статтею 141 Земельного кодексу України. Це положення також підтверджується судовою практикою Верховного Суду.

У разі створення фермерського господарства як юридичної особи, у правовідносинах постійного користування земельною ділянкою відбувається заміна користувача, а обов’язки землекористувача переходять до господарства з моменту його державної реєстрації.

Також зазначається, що відповідно до положень статей 19, 20, 22 та 23 Закону України «Про фермерське господарство», саме фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, є власником майна, а не його засновник чи члени. У зв’язку з цим право постійного користування земельною ділянкою, наданою для ведення господарства, після його створення належить саме фермерському господарству.

Окремо підкреслюється, що таке право не входить до складу спадщини.

З урахуванням практики Верховного Суду, до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, внесено пункт 81-10. Він визначає, що державна реєстрація прав на земельні ділянки, надані для ведення фермерського господарства, у разі створення відповідної юридичної особи здійснюється за нею на підставі документів, оформлених на ім’я засновника або члена господарства.

У Мін’юсті наголошують, що вимоги щодо обов’язкового подання документів про передачу земельної ділянки саме фермерському господарству, а не його засновнику, є безпідставними.

земля Міністерство юстиції України

