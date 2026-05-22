У Києві ветерана побили під час конфлікту з групою оповіщення ТЦК

Поліція відкрила кримінальне провадження та призначила експертизу для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

У Шевченківському районі Києва чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок конфлікту з групою оповіщення. Про інцидент повідомили в поліції Києва.

За попередніми даними, тілесні ушкодження чоловік отримав під час конфлікту з представниками групи оповіщення — військовослужбовцями ТЦК та СП, а також представниками добровольчого формування територіальної громади.

За цим фактом Шевченківське управління поліції внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 Кримінального кодексу України.

Потерпілому видано направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка має встановити ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Досудове розслідування триває.

