Закупівлі з переплатою понад 4,1 млн грн – у медцентрі НАМН викрили схему завищених цін

Правоохоронці повідомили про підозри чотирьом особам у справі щодо закупівель медичних товарів для Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології та алергології, унаслідок чого державна установа переплатила понад 4,1 млн грн. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, у 2024–2025 роках заступник директора Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г. Яновського НАМН України, який відповідав за закупівлі, вступив у змову з представниками приватного товариства — постачальника медичних товарів із завищеною вартістю.

Слідство встановило, що посадовець узгоджував із представниками постачальника умови тендерів, цінові показники та вимоги до продукції. При цьому погоджені ціни перевищували ринковий рівень. Також у разі перемоги іншого учасника закупівлі, за даними слідства, уповноважена особа могла ініціювати їх скасування.

У результаті таких домовленостей протягом двох років було укладено 11 договорів на постачання медичних виробів за завищеними цінами. Закуповували апаратуру та інструменти для операційних блоків, систему візуалізації для торакальної хірургії та медичні матеріали, які використовуються під час операцій.

Унаслідок цього державна медична установа переплатила за товари понад 4,1 млн грн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру заступнику директора медичного центру, посереднику та двом представникам товариства-постачальника.

Заступника директора підозрюють у заволодінні коштами державної установи під час закупівлі медичних товарів за завищеними цінами (ч. 5 ст. 191 КК України).

Іншим трьом фігурантам — співзасновниці товариства, директору компанії та посередниці — інкримінують пособництво у заволодінні коштами медичної установи (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Посередниця перебуває під нічним домашнім арештом. Директору товариства та заступнику директора медичної установи суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

