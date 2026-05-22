  1. В Україні

Закупівлі з переплатою понад 4,1 млн грн – у медцентрі НАМН викрили схему завищених цін

19:25, 22 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохоронці повідомили про підозри чотирьом особам у справі щодо закупівель медичних товарів для наукового центру фтизіатрії.
Закупівлі з переплатою понад 4,1 млн грн – у медцентрі НАМН викрили схему завищених цін
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці повідомили про підозри чотирьом особам у справі щодо закупівель медичних товарів для Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології та алергології, унаслідок чого державна установа переплатила понад 4,1 млн грн. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, у 2024–2025 роках заступник директора Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Ф.Г. Яновського НАМН України, який відповідав за закупівлі, вступив у змову з представниками приватного товариства — постачальника медичних товарів із завищеною вартістю.

Слідство встановило, що посадовець узгоджував із представниками постачальника умови тендерів, цінові показники та вимоги до продукції. При цьому погоджені ціни перевищували ринковий рівень. Також у разі перемоги іншого учасника закупівлі, за даними слідства, уповноважена особа могла ініціювати їх скасування.

У результаті таких домовленостей протягом двох років було укладено 11 договорів на постачання медичних виробів за завищеними цінами. Закуповували апаратуру та інструменти для операційних блоків, систему візуалізації для торакальної хірургії та медичні матеріали, які використовуються під час операцій.

Унаслідок цього державна медична установа переплатила за товари понад 4,1 млн грн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру заступнику директора медичного центру, посереднику та двом представникам товариства-постачальника.

Заступника директора підозрюють у заволодінні коштами державної установи під час закупівлі медичних товарів за завищеними цінами (ч. 5 ст. 191 КК України).

Іншим трьом фігурантам — співзасновниці товариства, директору компанії та посередниці — інкримінують пособництво у заволодінні коштами медичної установи (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Посередниця перебуває під нічним домашнім арештом. Директору товариства та заступнику директора медичної установи суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура поліція гроші Київ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

В Україні можуть послабити обмеження на виконання судових рішень проти ТЦК під час війни

Під час воєнного стану частина судових рішень в Україні не виконується через зупинення виконавчих дій щодо військових і державних органів.

Рада суддів звернулась до КСУ з проханням терміново розглянути питання щодо обмеження суддівської винагороди

Рада суддів України офіційно звернулася до Конституційного Суду України з вимогою терміново розглянути справи щодо законності бюджетних обмежень, які впливають на фінансову незалежність суддів.

Держмитслужба вводить 20 правил цифрового контролю, які можуть блокувати митні декларації бізнесу

Новий етап цифровізації митниці несе приховані ризики для транзитних термінів.

Масова легалізація мігрантів в Іспанії опинилася під загрозою: Верховний суд переходить до розгляду справи

Верховний суд Іспанії сьогодні має вирішити, чи тимчасово призупиняти декрет про масову легалізацію мігрантів, який раніше вже відмовився екстрено блокувати.

ТЦК забрали водія, а авто залишили посеред дороги: інструкція для родичів та власників машин

ТЦК та поліція порушують Конституцію, коли силоміць затримують водіїв без протоколів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]