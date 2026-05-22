Закупки с переплатой более 4,1 млн грн – в медцентре НАМН раскрыли схему завышения цен

Правоохранители сообщили о подозрениях четырём лицам по делу о закупках медицинских товаров для научного центра фтизиатрии.

Правоохранители сообщили о подозрениях четырем лицам по делу о закупках медицинских товаров для Национального научного центра фтизиатрии, пульмонологии и аллергологии, в результате чего государственное учреждение переплатило более 4,1 млн грн. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, в 2024–2025 годах заместитель директора Национального научного центра фтизиатрии, пульмонологии и аллергологии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины, отвечавший за закупки, вступил в сговор с представителями частного общества — поставщика медицинских товаров с завышенной стоимостью.

Следствие установило, что чиновник согласовывал с представителями поставщика условия тендеров, ценовые показатели и требования к продукции. При этом согласованные цены превышали рыночный уровень. Также в случае победы другого участника закупки, по данным следствия, уполномоченное лицо могло инициировать их отмену.

В результате таких договоренностей в течение двух лет было заключено 11 договоров на поставку медицинских изделий по завышенным ценам. Закупались аппаратура и инструменты для операционных блоков, система визуализации для торакальной хирургии и медицинские материалы, используемые во время операций.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении заместителю директора медицинского центра, посреднику и двум представителям компании-поставщика.

Заместителя директора подозревают в присвоении средств государственного учреждения при закупке медицинских товаров по завышенным ценам (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Другим трем фигурантам — соучредительнице общества, директору компании и посреднице — инкриминируют пособничество в завладении средствами медицинского учреждения (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Посредница находится под ночным домашним арестом. Директору общества и заместителю директора медицинского учреждения суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

