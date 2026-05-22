Правительство запускает конкурс на 1,3 ГВт новой генерации – где появятся энергетические мощности

Правительство объявило конкурс на создание новых генерирующих мощностей в различных областях Украины, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии после ударов по инфраструктуре.

Кабинет Министров принял решение о проведении конкурса на строительство более 1,3 ГВт новых генерирующих мощностей в рамках Планов устойчивости и утвердил условия его проведения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, целью решения является укрепление устойчивости украинской энергосистемы и покрытие дефицита мощностей, возникшего в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Новые генерирующие мощности планируется построить в регионах с наибольшей потребностью. В частности, в Киевской и Черкасской областях предусмотрено создание 250 МВт мощностей, в Сумской, Харьковской и Полтавской областях — 872 МВт, в Днепропетровской области — 100 МВт, а в Одесской области — еще 100 МВт.

Подать конкурсные предложения участники смогут в течение трех месяцев после официального объявления конкурса Министерством энергетики.

Для инвесторов предусмотрен стимулирующий механизм поддержки. Плата за услугу по обеспечению развития генерирующих мощностей составит до 27,92 евроцента за 1 кВт·ч в течение пяти лет после ввода объекта в эксплуатацию.

Правительство также определило предельный срок ввода новых мощностей в эксплуатацию — до 20 месяцев. Кроме того, для будущих энергообъектов установлены требования по инженерной защите.

