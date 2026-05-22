В Киеве задержали мужчину, который продавал «бронь» от службы за 8 тысяч долларов

По версии следствия, подозреваемый предлагал трудоустройство на предприятие жизненно важной отрасли, что должно было стать основанием для отсрочки от мобилизации.

В Киеве правоохранители разоблачили 36-летнего мужчину, который за деньги обещал помочь со снятием с розыска, оформлением отсрочки от военной службы через трудоустройство на критически важное предприятие, а также с получением пропусков для передвижения во время комендантского часа. Ему сообщили о подозрении.

Оперативники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями полиции Киевской области пресекли деятельность мужчины, который предлагал гражданам платные услуги по уклонению от мобилизации и решению других вопросов благодаря якобы связям в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

По данным следствия, за 2500 долларов он обещал договориться со знакомыми представителями ТЦК о снятии мужчины с розыска. Еще 8 тысяч долларов требовал за трудоустройство на предприятие оборонной сферы, имеющее статус критически важного, что позволяло бы оформить отсрочку от службы.

Кроме того, фигурант предлагал организовать пропуска для передвижения на автомобиле в столице во время комендантского часа. Стоимость такой услуги составляла 1200 долларов, при этом половину суммы нужно было оплатить авансом для якобы начала оформления документов.

Правоохранители зафиксировали получение подозреваемым 6500 долларов, а также пакета документов для трудоустройства одного мужчины и снятия с розыска другого.

Следователи полиции Киевской области сообщили мужчине о подозрении по факту пособничества в подкупе работника предприятия, учреждения или организации по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 354 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

