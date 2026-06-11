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Как выбрать безопасные светодиодные лампы: потребителям напомнили об основных требованиях к продукции

23:12, 11 июня 2026
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В Украине установлены требования к маркировке, энергоэффективности и безопасности источников света, а в случае нарушений потребитель может обратиться в контролирующие органы.
Как выбрать безопасные светодиодные лампы: потребителям напомнили об основных требованиях к продукции
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При покупке ламп, LED-источников света или оборудования для освещения потребитель имеет право получить достоверную и полную информацию о товаре, его энергоэффективности и безопасности. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе Украины.

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Требования к продукции на рынке

В Госпродпотребслужбе отмечают, что источники света и отдельные пускорегулирующие аппараты, используемые для работы отдельных типов ламп, должны соответствовать установленным техническим требованиям. Речь идет о нормах энергопотребления, маркировки и экодизайна.

Такие требования позволяют потребителям выбирать более экономичные, качественные и безопасные товары.

На что обращать внимание при покупке

  1. Энергетическая маркировка

На упаковке должна быть энергетическая этикетка с классом энергоэффективности (от A до G). Она позволяет оценить уровень потребления электроэнергии, а также содержит данные о яркости, мощности, сроке службы и других характеристиках.

  1. Информация о товаре

Потребитель должен получить полную информацию о продукции: данные производителя или импортера, технические характеристики, условия использования, инструкцию и маркировку на украинском языке.

  1. Энергоэффективность и экодизайн

Требования к экодизайну предполагают соответствие продукции минимальным стандартам энергоэффективности, долговечности и качества работы. Это означает, что товары должны быть рассчитаны на рациональное потребление энергии и обладать надлежащими эксплуатационными характеристиками.

  1. Знак соответствия техническим регламентам

Его наличие свидетельствует о том, что производитель или импортер декларирует соответствие продукции требованиям безопасности, энергоэффективности и маркировки.

Куда обращаться в случае нарушений

Если продукция не имеет надлежащей маркировки, отсутствует необходимая информация или есть сомнения относительно ее соответствия требованиям, потребитель может обратиться в территориальные органы Госпродпотребслужбы.

В ведомстве напоминают, что осуществляют государственный рыночный надзор за отдельными видами непищевой продукции, проверяют ее соответствие техническим регламентам и принимают меры в случае выявления нарушений.

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