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Як обрати безпечні LED-лампи: споживачам нагадали ключові вимоги до продукції

23:12, 11 червня 2026
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В Україні встановлені вимоги до маркування, енергоефективності та безпечності джерел світла, а у разі порушень споживач може звернутися до контролюючих органів.
Як обрати безпечні LED-лампи: споживачам нагадали ключові вимоги до продукції
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Під час придбання ламп, LED-джерел світла або обладнання для освітлення споживач має право отримати достовірну та повну інформацію про товар, його енергоефективність і безпечність. Про це повідомили в Держпродспоживслужба України.

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Вимоги до продукції на ринку

У Держпродспоживслужбі зазначають, що джерела світла та відокремлені пускорегулювальні апарати, які використовуються для роботи окремих типів ламп, повинні відповідати встановленим технічним вимогам. Йдеться про норми щодо енергоспоживання, маркування та екодизайну.

Такі вимоги дозволяють споживачам обирати більш економні, якісні та безпечні товари.

На що звертати увагу під час покупки

  1. Енергетичне маркування

На упаковці має бути енергетична етикетка з класом енергоефективності (від A до G). Вона дає змогу оцінити рівень споживання електроенергії, а також містить дані про яскравість, потужність, строк служби та інші характеристики.

  1. Інформація про товар

Споживач повинен отримати повну інформацію про продукцію: дані виробника або імпортера, технічні характеристики, умови використання, інструкцію та маркування українською мовою.

  1. Енергоефективність та екодизайн

Вимоги до екодизайну передбачають відповідність продукції мінімальним стандартам енергоефективності, довговічності та якості роботи. Це означає, що товари повинні бути розраховані на раціональне споживання енергії та належні експлуатаційні характеристики.

  1. Знак відповідності технічним регламентам

Його наявність свідчить, що виробник або імпортер декларує відповідність продукції вимогам щодо безпечності, енергоефективності та маркування.

Куди звертатися у разі порушень

Якщо продукція не має належного маркування, відсутня необхідна інформація або є сумніви щодо її відповідності вимогам, споживач може звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби.

У відомстві нагадують, що здійснюють державний ринковий нагляд за окремими видами нехарчової продукції, перевіряють її відповідність технічним регламентам та вживають заходів у разі виявлення порушень.

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безпека енергетика Держпродспоживслужба електроенергія світло

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