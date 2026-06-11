  1. В Україні

Реєстри Мін’юсту не працюватимуть деякий час: коли та чому

15:49, 11 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Проводитимуться планові технічні роботи.
Реєстри Мін’юсту не працюватимуть деякий час: коли та чому
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що з 00:00 до 07:00 12 червня проводитиме планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мін’юсту.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«У зв’язку з чим у вказаний період робота реєстрів буде недоступною», - йдеться у заяві.

Додамо, раніше Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомляло, що 5 червня в рамках проведених технічних робіт впроваджено оновлене програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст НАІС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чоловік став співборжником за позикою дружини: ВС пояснив, хто має доводити, що гроші не пішли на сім’ю

Якщо позику укладено в інтересах сім’ї, а другий із подружжя не спростував цього, відповідальність за борг може бути солідарною.

Судді Юрію Гречку пом’якшили покарання: ВРП змінила дисциплінарне стягнення, врахувавши позицію ВС

ВРП застосувала сувору догану до судді з Дніпропетровщини Юрія Гречка за грубі процесуальні порушення, що призвели до вивезення зерна кукурудзи.

НМТ-2026: як оскаржити порушення під час тесту та коли можуть анулювати результат

Механізм апеляції НМТ у 2026 році стосується виключно порушень процедури, без можливості оскарження отриманого результату.

ВРП закрила дисциплінарну справу Артема Скворцова, попри заяву ОГП про недостовірні відомості в декларації

ВРП залишила без змін рішення КДКП про закриття дисциплінарного провадження щодо прокурора з Полтавщини Артема Скворцова.

ВРП відклала рішення про звільнення судді з поїздками на ТОТ Олени Галатіної

Вища рада правосуддя відклала розгляд питання про звільнення Олени Галатіної з посади судді Донецького окружного адміністративного суду за поданням ВККС.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]