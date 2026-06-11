Мін'юст готує зміни до законодавства щодо захисту прав дітей за європейськими стандартами

Міністерство юстиції спільно з міжнародними партнерами працює над розвитком правосуддя, дружнього до дитини, та гармонізацією законодавства із європейськими стандартами.

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Запровадження правосуддя, дружнього до дітей, є одним із напрямків роботи Міністерства юстиції України. Про це заявила т.в.о. Міністра юстиції України, заступниця Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак під час наради з обговорення питань координації технічної допомоги щодо визначення і впровадження ключових пріоритетів розвитку правосуддя, дружнього до дітей, яка відбулася у Києві.

Метою наради було обговорення питань координації технічної допомоги щодо впровадження ключових пріоритетів розвитку системи правосуддя, дружнього до дитини, між державними інституціями та партнерами з розвитку. Зокрема, учасники розглянули питання реалізації Національної стратегії щодо захисту прав дитини у сфері юстиції на період до 2028 року та операційного плану заходів з її виконання.

За словами Сугак, питання захисту прав дитини та розвитку правосуддя, дружнього до дитини, передбачені Дорожньою картою з питань верховенства права, координацію якої здійснює Міністерство юстиції.

Також, як повідомила Людмила Сугак, міністерство завершує підготовку комплексного законопроєкту щодо юстиції, дружньої до дитини, та працює над оновленням Національної стратегії у сфері прав людини, яка міститиме окремий блок щодо захисту прав дітей.

Крім цього, відомство співпрацює з міжнародними партнерами у кількох напрямках щодо захисту прав дітей. Йдеться про розбудову системи центрів «Барнахус», залучення психологів до кримінальних проваджень, у яких діти є свідками або потерпілими, а також розвиток відновного правосуддя для неповнолітніх.

Зокрема, за підтримки ЮНІСЕФ в Україні відкрито 15 центрів «Барнахус», із яких 13 почали працювати після початку повномасштабного вторгнення. Також створено Реєстр із 587 психологів, які залучаються до кримінальних проваджень за участю дітей. Через систему безоплатної правничої допомоги психологи вже долучилися до 27 842 слідчих та процесуальних дій за участю дітей.

Щодо Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, функціонування якої частково підтримує Рада Європи, то, за даними Міністерства юстиції, від початку реалізації проєкту система безоплатної правничої допомоги отримала 854 згоди на участь у програмі від неповнолітніх та потерпілих. У результаті проведення медіації сторони уклали 623 угоди.

Під час наради Людмила Сугак також наголосила на необхідності подальшої підтримки ініціатив Міністерства юстиції, спрямованих на гармонізацію національного законодавства з європейськими стандартами у питаннях захисту прав та інтересів дітей, які потрапляють у систему правосуддя.

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