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Без НМТ, з бюджетним місцем і 50 000 гривень: які умови вступу діють для молоді з ТОТ

20:45, 11 червня 2026
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Для молоді з тимчасово окупованих територій у 2026 році діють спрощені умови вступу до українських закладів вищої освіти, а також передбачені бюджетні місця, стипендії та інші механізми державної підтримки.
Без НМТ, з бюджетним місцем і 50 000 гривень: які умови вступу діють для молоді з ТОТ
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Україна спрощує шлях до вищої освіти для молоді з тимчасово окупованих територій, пропонуючи вступ без НМТ, гарантовані бюджетні місця та грошові виплати. Завдання держави – зробити все, аби діти з ТОТ відчували всебічну підтримку та могли безпечно пов’язати своє майбутнє з Україною.

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Так, з 1 червня до 30 вересня працюють освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», які допомагатимуть вступникам із ТОТ стати студентами українських вишів.

У Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій зазначили, що цей механізм діє ще з 2016 року і фактично став одним із найважливіших інструментів збереження зв’язку молоді з тимчасово окупованих територій з українською системою освіти. Цьогорічні умови вступу передбачають додаткові механізми підтримки та спрощені процедури для окремих категорій вступників.

У комітеті пояснили, що умови вступу залежать від того, коли саме абітурієнт залишив тимчасово окуповану територію.

Для тих, хто перебуває на ТОТ або виїхав після 1 жовтня 2025 року, передбачено право вступати без складання НМТ. Вступ відбувається через освітні центри на основі співбесіди, а частину процедур можна пройти дистанційно.

Для тих, хто виїхав із ТОТ до 1 жовтня 2025 року, для вступу потрібні результати НМТ. Проте для них діє Квота-2 (від 10% до 40% бюджетних місць залежно від закладу), що практично гарантує навчання за кошти держбюджету.

Також у комітеті повідомили, що передбачено додаткові механізми підтримки:

– одноразова державна допомога у розмірі 50 тис. грн для молоді віком до 23 років;

– можливість пройти нульовий курс, який допомагає адаптуватися до навчання та може надати до 15 додаткових конкурсних балів у разі вступу до того самого закладу освіти на спеціальності, яким надається особлива підтримка держави;

– безоплатне проживання на час вступної кампанії;

– пільгові умови проживання в гуртожитках;

– соціальні стипендії та інші інструменти підтримки після вступу.

Крім того, у комітеті наголосили, що персональні дані вступників із ТОТ у рейтингових списках не оприлюднюються – замість них використовуються шифри, що є важливим елементом безпеки вступників.

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Україна НМТ освіта окуповані території

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