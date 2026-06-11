ДМС попередила про важливий дедлайн для іноземців, які отримали громадянство України

Іноземцям, які отримали громадянство України, нагадали про важливу процедуру до 16 липня.

Фото: dmsu.gov.ua

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Державна міграційна служба України нагадала, що до 16 липня 2026 року подати декларацію про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України замість виконання зобов’язання припинити іноземне громадянства можуть іноземці, які в період з 1 січня 2018 року набули громадянство України або стосовно яких здійснюється провадження за заявою про набуття громадянства України із числа таких осіб:

1) які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом, у тому числі нагороджені державною нагородою України, або в установленому законодавством України порядку проходили військову службу за контрактом у:

Збройних Силах України,

Державній спеціальній службі транспорту

Національній гвардії України

контракт якої припинено (розірвано), та звільнена з військової служби з підстав, передбачених підпунктами «а», «б», «в» пунктів 1, 2, підпунктами «а», «б» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»,

є дитиною або другим із подружжя таких осіб, або одним із батьків подружжя, або дитиною одного з подружжя;

2) які мають визначні заслуги перед Україною або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, є дитиною або другим із подружжя таких осіб, або дитиною одного з подружжя;

3) іноземці з числа осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», є дитиною або другим із подружжя таких осіб, або одним із батьків подружжя, або дитиною одного з подружжя;

4) які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, що зазнали в країні своєї громадянської належності переслідувань через політичні мотиви, що підтверджується документом, передбаченим Законом України «Про громадянство України» у редакції, що діяла до набрання чинності цим Законом, є дитиною або другим із подружжя таких осіб, або дитиною одного з подружжя;

5) які є другим із подружжя або дитиною, або одним із батьків подружжя, або дитиною одного з подружжя особи, яка в установленому законодавством України порядку проходила військову службу за контрактом у:

Збройних Силах України,

Державній спеціальній службі транспорту

Національній гвардії України

та загинула при виконанні службових обов’язків, або особи, яка мала право на отримання посвідки на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та загинула при виконанні службових обов’язків;

6) які є другим із подружжя громадянина України, який в установленому законодавством України порядку проходить військову службу чи який в установленому законодавством України порядку проходив військову службу у:

Збройних Силах України

інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях

Службі безпеки України

Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Національній гвардії України

Державній прикордонній службі України

Управлінні державної охорони України

Державній спеціальній службі транспорту

правоохоронних органах спеціального призначення

розвідувальних органах України

та загинув (помер) при виконанні (у зв’язку з виконанням) службових обов’язків або був звільнений з військової служби з підстав, передбачених пунктами «а», «б», «в» частини другої, пунктами «а», «б», «в», «є» частини третьої, підпунктами «б», «в», «г», «е» пункту 1 та підпунктами «а», «б», «г», «д», «е» пункту 2 частини четвертої, підпунктами «а», «б», «в», «ґ», «п» пункту 2, підпунктами «а», «б», «г», «д» пункту 3 частини п’ятої, підпунктами «а», «б», «г», «і» пункту 2, підпунктами «а», «б», «г», «ґ» пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»,

або є одним із батьків подружжя, або дитиною одного з подружжя осіб цих осіб.

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