ГМС предупредила о важном дедлайне для иностранцев, получивших гражданство Украины

Иностранцам, получившим гражданство Украины, напомнили о важной процедуре до 16 июля.

Фото: dmsu.gov.ua

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Государственная миграционная служба Украины напомнила, что до 16 июля 2026 года подать декларацию об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины вместо выполнения обязательства прекратить иностранное гражданство могут иностранцы, которые в период с 1 января 2018 года приобрели гражданство Украины или в отношении которых осуществляется производство по заявлению о приобретении гражданства Украины из числа следующих лиц:

1) которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту, в том числе награждены государственной наградой Украины, либо в установленном законодательством Украины порядке проходили военную службу по контракту в:

Вооруженных Силах Украины,

Государственной специальной службе транспорта,

Национальной гвардии Украины,

контракт которых прекращен (расторгнут), и которые уволены с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «а», «б», «в» пунктов 1, 2, подпунктами «а», «б» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»,

являются ребенком или вторым супругом таких лиц, либо одним из родителей супруга, либо ребенком одного из супругов;

2) которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, являются ребенком или вторым супругом таких лиц, либо ребенком одного из супругов;

3) иностранцы из числа лиц, указанных в части двадцатой статьи 4 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», являются ребенком или вторым супругом таких лиц, либо одним из родителей супруга, либо ребенком одного из супругов;

4) которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, подверглись в стране своей гражданской принадлежности преследованиям по политическим мотивам, что подтверждается документом, предусмотренным Законом Украины «О гражданстве Украины» в редакции, действовавшей до вступления в силу данного Закона, являются ребенком или вторым супругом таких лиц, либо ребенком одного из супругов;

5) которые являются вторым супругом или ребенком, либо одним из родителей супруга, либо ребенком одного из супругов лица, которое в установленном законодательством Украины порядке проходило военную службу по контракту в:

Вооруженных Силах Украины,

Государственной специальной службе транспорта,

Национальной гвардии Украины,

и погибло при исполнении служебных обязанностей, либо лица, которое имело право на получение вида на временное проживание на основании части двадцатой статьи 4 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и погибло при исполнении служебных обязанностей;

которые являются вторым супругом гражданина Украины, который в установленном законодательством Украины порядке проходит военную службу либо который в установленном законодательством Украины порядке проходил военную службу в:

Вооруженных Силах Украины,

других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях,

Службе безопасности Украины,

Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины,

Национальной гвардии Украины,

Государственной пограничной службе Украины,

Управлении государственной охраны Украины,

Государственной специальной службе транспорта,

правоохранительных органах специального назначения,

разведывательных органах Украины,

и погиб (умер) при исполнении (в связи с исполнением) служебных обязанностей либо был уволен с военной службы по основаниям, предусмотренным пунктами «а», «б», «в» части второй, пунктами «а», «б», «в», «є» части третьей, подпунктами «б», «в», «г», «е» пункта 1 и подпунктами «а», «б», «г», «д», «е» пункта 2 части четвертой, подпунктами «а», «б», «в», «ґ», «п» пункта 2, подпунктами «а», «б», «г», «д» пункта 3 части пятой, подпунктами «а», «б», «г», «і» пункта 2, подпунктами «а», «б», «г», «ґ» пункта 3 части шестой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»,

либо являются одним из родителей супруга или ребенком одного из супругов указанных лиц.

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