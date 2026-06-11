Украина обновила План в рамках программы Ukraine Facility: возможно привлечение еще 8,35 млрд евро

В рамках программы Ukraine Facility обновлено 35 мероприятий и добавлено 26 новых, что должно обеспечить дальнейшее финансирование и приближение к стандартам ЕС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила об обновлении Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility. По ее словам, изменения согласованы с процессом вступления Украины в Европейский Союз и должны обеспечить привлечение дополнительных 8,35 млрд евро в рамках инструмента Ukraine Support Loan.

Правительство одобрило обновления, которые были разработаны совместно с Европейской комиссией, центральными органами исполнительной власти и народными депутатами.

В рамках изменений:

обновлены 35 мероприятий Плана Украины;

добавлено 26 новых шагов;

определены ключевые направления, среди которых верховенство права, энергетика, корпоративное управление и другие сферы.

Правительство отмечает, что новые и обновленные индикаторы синхронизированы с евроинтеграционными обязательствами Украины, бенчмарками переговорного процесса о вступлении в ЕС и адаптацией украинского законодательства к праву Европейского Союза.

Реализация обновленного Плана Украины, по словам правительства, должна обеспечить возможность привлечения финансовой поддержки для макроэкономической стабильности и восстановления государства в условиях войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.