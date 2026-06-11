Украина обновила План в рамках программы Ukraine Facility: возможно привлечение еще 8,35 млрд евро
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила об обновлении Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility. По ее словам, изменения согласованы с процессом вступления Украины в Европейский Союз и должны обеспечить привлечение дополнительных 8,35 млрд евро в рамках инструмента Ukraine Support Loan.
Правительство одобрило обновления, которые были разработаны совместно с Европейской комиссией, центральными органами исполнительной власти и народными депутатами.
В рамках изменений:
- обновлены 35 мероприятий Плана Украины;
- добавлено 26 новых шагов;
- определены ключевые направления, среди которых верховенство права, энергетика, корпоративное управление и другие сферы.
Правительство отмечает, что новые и обновленные индикаторы синхронизированы с евроинтеграционными обязательствами Украины, бенчмарками переговорного процесса о вступлении в ЕС и адаптацией украинского законодательства к праву Европейского Союза.
Реализация обновленного Плана Украины, по словам правительства, должна обеспечить возможность привлечения финансовой поддержки для макроэкономической стабильности и восстановления государства в условиях войны.
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