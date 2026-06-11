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Украина обновила План в рамках программы Ukraine Facility: возможно привлечение еще 8,35 млрд евро

15:41, 11 июня 2026
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В рамках программы Ukraine Facility обновлено 35 мероприятий и добавлено 26 новых, что должно обеспечить дальнейшее финансирование и приближение к стандартам ЕС.
Украина обновила План в рамках программы Ukraine Facility: возможно привлечение еще 8,35 млрд евро
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Премьер-министр Юлия Свириденко заявила об обновлении Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility. По ее словам, изменения согласованы с процессом вступления Украины в Европейский Союз и должны обеспечить привлечение дополнительных 8,35 млрд евро в рамках инструмента Ukraine Support Loan.

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Правительство одобрило обновления, которые были разработаны совместно с Европейской комиссией, центральными органами исполнительной власти и народными депутатами.

В рамках изменений:

  • обновлены 35 мероприятий Плана Украины;
  • добавлено 26 новых шагов;
  • определены ключевые направления, среди которых верховенство права, энергетика, корпоративное управление и другие сферы.

Правительство отмечает, что новые и обновленные индикаторы синхронизированы с евроинтеграционными обязательствами Украины, бенчмарками переговорного процесса о вступлении в ЕС и адаптацией украинского законодательства к праву Европейского Союза.

Реализация обновленного Плана Украины, по словам правительства, должна обеспечить возможность привлечения финансовой поддержки для макроэкономической стабильности и восстановления государства в условиях войны.

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ЕС Украина Еврокомиссия

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