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Україна оновила План у межах Ukraine Facility: можливе залучення ще 8,35 млрд євро

15:41, 11 червня 2026
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У межах програми Ukraine Facility оновлено 35 заходів і додано 26 нових, що мають забезпечити подальше фінансування та наближення до стандартів ЄС.
Україна оновила План у межах Ukraine Facility: можливе залучення ще 8,35 млрд євро
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Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про оновлення Плану України в межах програми Ukraine Facility. За її словами, зміни узгоджені з процесом вступу України до Європейського Союзу та мають забезпечити залучення додаткових 8,35 млрд євро у межах інструменту Ukraine Support Loan.

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Уряд схвалив оновлення, які були напрацьовані спільно з Європейська комісія, центральними органами виконавчої влади та народними депутатами.

У межах змін:

  • оновлено 35 заходів Плану України;
  • додано 26 нових кроків;
  • визначено ключові напрями, серед яких верховенство права, енергетика, корпоративне управління та інші сфери.

Уряд зазначає, що нові та оновлені індикатори синхронізовані з євроінтеграційними зобов’язаннями України, бенчмарками переговорного процесу щодо вступу до ЄС та адаптацією українського законодавства до права Європейського Союзу.

Реалізація оновленого Плану України, за словами уряду, має забезпечити можливість залучення фінансової підтримки для макроекономічної стабільності та відновлення держави в умовах війни.

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ЄС Україна Єврокомісія

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