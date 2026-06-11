Без НМТ, с бюджетным местом и 50 000 гривен: какие условия поступления действуют для молодежи с ВОТ

Для молодежи с временно оккупированных территорий в 2026 году действуют упрощенные условия поступления в украинские учреждения высшего образования, а также предусмотрены бюджетные места, стипендии и другие механизмы государственной поддержки.

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Украина упрощает путь к высшему образованию для молодежи с временно оккупированных территорий, предлагая поступление без НМТ, гарантированные бюджетные места и денежные выплаты. Задача государства — сделать все, чтобы дети с ВОТ чувствовали всестороннюю поддержку и могли безопасно связать свое будущее с Украиной.

Так, с 1 июня по 30 сентября работают образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», которые будут помогать абитуриентам с ВОТ стать студентами украинских вузов.

В Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций отметили, что этот механизм действует еще с 2016 года и фактически стал одним из важнейших инструментов сохранения связи молодежи с временно оккупированных территорий с украинской системой образования. Условия вступления в этом году предусматривают дополнительные механизмы поддержки и упрощенные процедуры для отдельных категорий абитуриентов.

В комитете пояснили, что условия поступления зависят от того, когда именно абитуриент покинул временно оккупированную территорию.

Для тех, кто находится на ВОТ или выехал после 1 октября 2025 года, предусмотрено право поступать без сдачи НМТ. Поступление осуществляется через образовательные центры на основании собеседования, а часть процедур можно пройти дистанционно.

Для тех, кто выехал с ВОТ до 1 октября 2025 года, для поступления необходимы результаты НМТ. Однако для них действует Квота-2 (от 10% до 40% бюджетных мест в зависимости от учебного заведения), что практически гарантирует обучение за счет государственного бюджета.

Также в комитете сообщили, что предусмотрены дополнительные механизмы поддержки:

– единовременная государственная помощь в размере 50 тыс. грн для молодежи в возрасте до 23 лет;

– возможность пройти нулевой курс, который помогает адаптироваться к обучению и может предоставить до 15 дополнительных конкурсных баллов в случае поступления в то же учебное заведение на специальности, которым оказывается особая поддержка государства;

– бесплатное проживание на время вступительной кампании;

– льготные условия проживания в общежитиях;

– социальные стипендии и другие инструменты поддержки после поступления.

Кроме того, в комитете подчеркнули, что персональные данные абитуриентов с ВОТ в рейтинговых списках не публикуются — вместо них используются шифры, что является важным элементом безопасности абитуриентов.

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