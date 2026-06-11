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Минюст готовит изменения в законодательство по защите прав детей по европейским стандартам

16:18, 11 июня 2026
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Министерство юстиции совместно с международными партнерами работает над развитием правосудия, дружественного ребенка, и гармонизацией законодательства с европейскими стандартами.
Минюст готовит изменения в законодательство по защите прав детей по европейским стандартам
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Внедрение правосудия, дружественного к детям, является одним из направлений работы Министерства юстиции Украины. Об этом заявила и.о. Министра юстиции Украины, заместитель Министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак во время совещания по обсуждению вопросов координации технической помощи по определению и внедрению ключевых приоритетов развития правосудия, дружественного к детям, которое состоялось в Киеве.

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Целью совещания было обсуждение вопросов координации технической помощи по внедрению ключевых приоритетов развития системы правосудия, дружественного к ребенку, между государственными институтами и партнерами по развитию. В частности, участники рассмотрели вопросы реализации Национальной стратегии по защите прав ребенка в сфере юстиции на период до 2028 года и операционного плана мероприятий по ее выполнению.

По словам Сугак, вопросы защиты прав ребенка и развития правосудия, дружественного к ребенку, предусмотрены Дорожной картой по вопросам верховенства права, координацию которой осуществляет Министерство юстиции.

Также, как сообщила Людмила Сугак, министерство завершает подготовку комплексного законопроекта по юстиции, дружественной к ребенку, и работает над обновлением Национальной стратегии в сфере прав человека, которая будет содержать отдельный блок по защите прав детей.

Кроме того, ведомство сотрудничает с международными партнерами по нескольким направлениям в сфере защиты прав детей. Речь идет о развитии системы центров «Барнахус», привлечении психологов к уголовным производствам, в которых дети являются свидетелями или потерпевшими, а также о развитии восстановительного правосудия для несовершеннолетних.

В частности, при поддержке ЮНИСЕФ в Украине открыто 15 центров «Барнахус», из которых 13 начали работать после начала полномасштабного вторжения. Также создан Реестр из 587 психологов, которые привлекаются к уголовным производствам с участием детей. Через систему бесплатной правовой помощи психологи уже приняли участие в 27 842 следственных и процессуальных действиях с участием детей.

Что касается Программы восстановления для несовершеннолетних, являющихся подозреваемыми в совершении уголовного правонарушения, функционирование которой частично поддерживает Совет Европы, то, по данным Министерства юстиции, с начала реализации проекта система бесплатной правовой помощи получила 854 согласия на участие в программе от несовершеннолетних и потерпевших. В результате проведения медиации стороны заключили 623 соглашения.

Во время совещания Людмила Сугак также подчеркнула необходимость дальнейшей поддержки инициатив Министерства юстиции, направленных на гармонизацию национального законодательства с европейскими стандартами в вопросах защиты прав и интересов детей, которые попадают в систему правосудия.

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дети правосудие Украина Министерство юстиции Украины

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