Исчезла еще в прошлом году: в Кировоградской области тело 28-летней женщины нашли в сарае родителей

В Кировоградской области правоохранители раскрыли обстоятельства исчезновения 28-летней женщины, которую с февраля 2026 года разыскивали как без вести пропавшую.

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На Кировоградщине правоохранители раскрыли обстоятельства исчезновения 28-летней женщины, которую с февраля 2026 года разыскивали как без вести пропавшую. По версии следствия, женщина была убита ещё в конце 2025 года, а к преступлению может быть причастен её родной отец.

Как сообщили в прокуратуре, с заявлением об исчезновении женщины обратилась её кума. Она длительное время не могла связаться с подругой, а когда приехала в дом, где та проживала вместе с родителями и трёхлетним ребёнком, обнаружила, что матери нет, а ребёнок остаётся с родственниками. Объяснения родителей относительно местонахождения дочери показались заявительнице неубедительными, поэтому она обратилась в полицию.

В ходе расследования следователи установили, что в ночь на 31 декабря 2025 года между 50-летним мужчиной и его дочерью во время совместного употребления алкоголя возник конфликт. По данным следствия, мужчина смертельно ранил женщину из охотничьего ружья, а своей супруге пригрозил расправой в случае разглашения обстоятельств произошедшего.

Следствие считает, что после убийства подозреваемый скрыл тело дочери, закопав его в сарае на территории домовладения. Во время проведения обыска правоохранители обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти, а также незарегистрированное ружьё, которое, вероятно, использовалось при совершении преступления.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Малолетнего ребёнка погибшей изъяли из семьи. В настоящее время он находится в безопасных условиях.

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