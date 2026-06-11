Зникла ще торік: на Кіровоградщині тіло 28-річної жінки знайшли у сараї батьків

На Кіровоградщині правоохоронці розкрили обставини зникнення 28-річної жінки, яку з лютого 2026 року розшукували як безвісти зниклу.

фото: прокуратура

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На Кіровоградщині правоохоронці розкрили обставини зникнення 28-річної жінки, яку з лютого 2026 року розшукували як безвісти зниклу. За версією слідства, жінка була вбита ще наприкінці 2025 року, а до злочину може бути причетний її рідний батько.

Як повідомили у прокуратурі, із заявою про зникнення жінки звернулася її кума. Вона тривалий час не могла зв’язатися з подругою, а коли приїхала до будинку, де та проживала разом із батьками та трирічною дитиною, виявила, що матері немає, а дитина залишається з родичами. Пояснення батьків щодо місця перебування доньки здалися заявниці непереконливими, тому вона звернулася до поліції.

У ході розслідування слідчі встановили, що в ніч на 31 грудня 2025 року між 50-річним чоловіком та його донькою під час спільного вживання алкоголю виник конфлікт. За даними слідства, чоловік смертельно поранив жінку з мисливської рушниці, а своїй дружині пригрозив розправою у разі розголошення обставин події.

Слідство вважає, що після вбивства підозрюваний приховав тіло доньки, закопавши його у сараї на території домоволодіння. Під час проведення обшуку правоохоронці виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті, а також незареєстровану рушницю, яка, ймовірно, була використана під час скоєння злочину.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Малолітню дитину загиблої вилучили із сім’ї. Наразі вона перебуває у безпечних умовах.

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