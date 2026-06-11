  1. В Україні

Зникла ще торік: на Кіровоградщині тіло 28-річної жінки знайшли у сараї батьків

21:03, 11 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Кіровоградщині правоохоронці розкрили обставини зникнення 28-річної жінки, яку з лютого 2026 року розшукували як безвісти зниклу.
Зникла ще торік: на Кіровоградщині тіло 28-річної жінки знайшли у сараї батьків
фото: прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Кіровоградщині правоохоронці розкрили обставини зникнення 28-річної жінки, яку з лютого 2026 року розшукували як безвісти зниклу. За версією слідства, жінка була вбита ще наприкінці 2025 року, а до злочину може бути причетний її рідний батько.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у прокуратурі, із заявою про зникнення жінки звернулася її кума. Вона тривалий час не могла зв’язатися з подругою, а коли приїхала до будинку, де та проживала разом із батьками та трирічною дитиною, виявила, що матері немає, а дитина залишається з родичами. Пояснення батьків щодо місця перебування доньки здалися заявниці непереконливими, тому вона звернулася до поліції.

У ході розслідування слідчі встановили, що в ніч на 31 грудня 2025 року між 50-річним чоловіком та його донькою під час спільного вживання алкоголю виник конфлікт. За даними слідства, чоловік смертельно поранив жінку з мисливської рушниці, а своїй дружині пригрозив розправою у разі розголошення обставин події.

Слідство вважає, що після вбивства підозрюваний приховав тіло доньки, закопавши його у сараї на території домоволодіння. Під час проведення обшуку правоохоронці виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті, а також незареєстровану рушницю, яка, ймовірно, була використана під час скоєння злочину.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Малолітню дитину загиблої вилучили із сім’ї. Наразі вона перебуває у безпечних умовах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура вбивство

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Податкова звітність нотаріусів: умови збереження статусу для бюджетних установ

Чи стає державна нотаріальна контора платником податків у момент видачі свідоцтва про право на спадщину.

Бронювання по новому: що приховує дедлайн 1 вересня

Після появи дедлайну 1 вересня для переоформлення статусу критичності бізнесу в Україні виникла хвиля паніки щодо втрати броні.

Чоловік став співборжником за позикою дружини: ВС пояснив, хто має доводити, що гроші не пішли на сім’ю

Якщо позику укладено в інтересах сім’ї, а другий із подружжя не спростував цього, відповідальність за борг може бути солідарною.

Судді Юрію Гречку пом’якшили покарання: ВРП змінила дисциплінарне стягнення, врахувавши позицію ВС

ВРП застосувала сувору догану до судді з Дніпропетровщини Юрія Гречка за грубі процесуальні порушення, що призвели до вивезення зерна кукурудзи.

НМТ-2026: як оскаржити порушення під час тесту та коли можуть анулювати результат

Механізм апеляції НМТ у 2026 році стосується виключно порушень процедури, без можливості оскарження отриманого результату.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]