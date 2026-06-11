Бронирование по-новому: что скрывает дедлайн 1 сентября

После появления дедлайна 1 сентября для переоформления статуса критичности бизнеса в Украине возникла волна паники по поводу потери брони.

Фото: focus.ua

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Социальные сети и медиа взорвались тезисом, что осенью всех забронированных объявят в розыск. Почвой стал дедлайн переоформления отсрочек до 1 сентября 2026 года. Спойлер — массового исчезновения брони в один день не будет. Информационный хаос, который развернулся относительно массовых розысков забронированных осенью, имеет под собой определенные правовые основания, но они значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Сегодня для многих вопрос бронирования военнообязанных превратился в сложный юридический квест. Внедрение Постановления КМУ № 692 внесло очередные изменения в правила игры, установив новые дедлайны и финансовые требования для бизнеса.

Дедлайн 1 сентября

Согласно Постановлению № 692, все решения о признании предприятий критически важными, принятые до 2 июня 2026 года, действуют только до момента истечения их срока, но не дольше чем до 1 сентября.

Это означает, что до конца лета предприятия должны заново доказать свою критичность по обновленным критериям. Массового исчезновения брони в один день не будет, однако для многих работников отсрочки действительно могут закончиться именно 1 сентября, но только если работодатель не успеет пройти проверку.

Если компания не пройдет эту процедуру до установленной даты, ее статус критичности будет аннулирован, что автоматически приведет к потере действующих отсрочек для персонала.

Новые финансовые критерии

Главным препятствием для успешного переоформления статуса осенью станет новый финансовый критерий. Для подтверждения критичности теперь действуют следующие требования к средней заработной плате работников за последний календарный месяц:

Не менее размера минимальной зарплаты, умноженной на коэффициент 3, что составляет 25 941 грн до отчислений.

Для предприятий в зоне боевых действий порог несколько ниже — минимальная зарплата, умноженная на коэффициент 2,5, что составляет 21 618 грн.

Если предприятие не сможет подтвердить такой уровень официальных доходов работников, оно не получит нового статуса критичности, а значит, не сможет забронировать персонал после 1 сентября.

Феномен отметки «в розыске» у забронированных

Многие военнообязанные, имеющие оформленное бронирование, в приложении Резерв+ видят статус «в розыске». Это вызывает беспокойство, однако в большинстве случаев речь идет не о уголовном розыске, а об административном механизме реагирования ТЦК на нарушение правил воинского учета.

На самом деле, бронирование не отменяет обязанностей по воинскому учету. Лицо, имеющее бронь, все равно обязано обновлять военно-учетные данные, являться по повесткам для уточнения информации, а в определенных случаях — проходить военно-врачебную комиссию. Неисполнение этих требований может стать основанием для внесения в розыскные учеты ТЦК, даже при наличии бронирования.

Еще одной причиной являются неактуальные или не полностью синхронизированные данные в системе «Оберег». Для органов ТЦК лицо считается забронированным только после внесения соответствующей записи в реестр. До этого момента статус может отображаться как «в розыске».

В некоторых случаях статус формируется еще до оформления бронирования и в дальнейшем не снимается автоматически после изменения обстоятельств, что также создает ложное отображение данных в приложении.

Риск правового окна

Реальный риск — это возникновение временного разрыва между действием старой и новой отсрочки. Если предприятие подало документы на переподтверждение статуса критичности слишком поздно, или рассмотрение заявки затянулось (хотя регламентный срок составляет 10 рабочих дней), возникает период, когда работник юридически уже не имеет отсрочки, а новая еще не подгрузилась в систему.

В этот короткий промежуток времени работник формально не имеет отсрочки. Если в этот момент он встретит представителей ТЦК, у них есть законные основания для вручения повестки или даже мобилизации, поскольку в базе «Оберег» статус бронирования будет отсутствовать.

Бронирование через «Дию»

Для минимизации рисков правительство запустило механизм продления бронирования на портале «Дия». Если статус критичности предприятия подтвержден и предоставивший его орган не изменился, перебронирование происходит автоматически в течение 24 часов без аннулирования предыдущего статуса. Это главный инструмент борьбы с вышеупомянутым «правовым окном».

Как будет на самом деле?

Массового розыска забронированных осенью 2026 года не произойдет, если бизнес и граждане будут действовать превентивно. Однако система действительно проходит перезагрузку, что требует максимальной внимательности.

Підприємствам не стоит ждать сентября. Анализ соответствия новым зарплатным критериям и переподача документов должны состояться уже сейчас, чтобы избежать задержек.

Перед любым контактом с ТЦК забронированный работник должен убедиться, что его статус отображается в «Резерв+» или «Дии». Если бронирование есть на бумаге, но нет в базе — риск принудительной доставки в ТЦК возрастает в разы.

Возможный розыск — это преимущественно следствие небрежности в ведении воинского учета или опоздания работодателя с переподтверждением статуса критичности. Для тех, кто поддерживает данные актуальными и вовремя пользуется бронированием в «Дии», риски минимальны.

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