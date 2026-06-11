Бронювання по новому: що приховує дедлайн 1 вересня

Після появи дедлайну 1 вересня для переоформлення статусу критичності бізнесу в Україні виникла хвиля паніки щодо втрати броні.

Фото: focus.ua

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Соціальні мережі та медіа вибухнули тезою, що восени всіх заброньованих оголосять у розшук. Підґрунтям став дедлайн переоформлення відстрочок до 1 вересня 2026 року. Спойлер - масового зникнення броні в один день не буде.

Інформаційний хаос, який розгорнувся щодо масових розшуків заброньованих восени, має під собою певні правові підстави, але вони значно складніші, ніж здається на перший погляд.

Сьогодні для багатьох питання бронювання військовозобов’язаних перетворилося на складний юридичний квест. Впровадження Постанови КМУ № 692 внесло чергові зміни у правила гри, встановивши нові дедлайни та фінансові вимоги для бізнесу.

Дедлайн 1 вересня

Згідно з Постановою № 692, усі рішення про визнання підприємств критично важливими, які були прийняті до 2 червня 2026 року, діють лише до моменту завершення їхнього строку, але не довше ніж до 1 вересня.

Це означає, що до кінця літа підприємства мають заново довести свою критичність за оновленими критеріями. Масового зникнення броні в один день не буде, проте для багатьох працівників відстрочки дійсно можуть закінчитися саме 1 вересня, але тільки якщо роботодавець не встигне пройти перевірку.

Якщо компанія не пройде цю процедуру до встановленої дати, її статус критичності буде анульовано, що автоматично призведе до втрати чинних відстрочок для персоналу.

Нові фінансові критерії

Головною перешкодою для успішного переоформлення статусу восени стане новий фінансовий критерій. Для підтвердження критичності тепер діють такі вимоги щодо середньої заробітної плати працівників за останній календарний місяць:

Не менше розміру мінімальної зарплати, помноженої на коефіцієнт 3 , що становить 25 941 грн до відрахувань.

, що становить до відрахувань. Для підприємств у зоні бойових дій поріг дещо нижчий — мінімальна зарплата, помножена на коефіцієнт 2,5, що становить 21 618 грн.

Якщо підприємство не зможе підтвердити такий рівень офіційних доходів працівників, воно не отримає нового статусу критичності, а отже, не зможе забронювати персонал після 1 вересня.

Феномен позначки «в розшуку» у заброньованих

Чимало військовозобов’язаних, які мають оформлене бронювання, у застосунку Резерв+ бачать статус «у розшуку». Це викликає занепокоєння, однак у більшості випадків йдеться не про кримінальний розшук, а про адміністративний механізм реагування ТЦК на порушення правил військового обліку.

Насправді, бронювання не скасовує обов’язків з військового обліку. Особа, яка має бронь, все одно зобов’язана оновлювати військово-облікові дані, з’являтися за повістками для уточнення інформації, а у визначених випадках — проходити військово-лікарську комісію. Невиконання цих вимог може стати підставою для внесення до розшукових обліків ТЦК, навіть за наявності бронювання.

Ще однією причиною є неактуальні або неповністю синхронізовані дані в системі «Оберіг». Для органів ТЦК особа вважається заброньованою лише після внесення відповідного запису до реєстру. До цього моменту статус може відображатися як «у розшуку».

У деяких випадках статус формується ще до оформлення бронювання і надалі не знімається автоматично після зміни обставин, що також створює хибне відображення даних у застосунку.

Ризик правового вікна

Реальний ризик — це виникнення тимчасового розриву між дією старої та нової відстрочки. Якщо підприємство подало документи на перепідтвердження статусу критичності занадто пізно, або розгляд заявки затягнувся (хоча регламентний строк становить 10 робочих днів), виникає період, коли працівник юридично вже не має відстрочки, а нова ще не підвантажилася в систему.

У цей короткий проміжок часу працівник формально не має відстрочки. Якщо в цей момент він зустріне представників ТЦК, вони мають законні підстави для вручення повістки або навіть мобілізації, оскільки в базі «Оберіг» статус бронювання буде відсутній.

Бронювання через «Дію»

Для мінімізації ризиків уряд запустив механізм продовження бронювання на порталі «Дія». Якщо статус критичності підприємства підтверджено і орган, що його надав, не змінився, перебронювання відбувається автоматично протягом 24 годин без анулювання попереднього статусу. Це головний інструмент боротьби з вищезгаданим «правовим вікном».

Як буде насправді?

Масового розшуку заброньованих восени 2026 року не відбудеться, якщо бізнес та громадяни діятимуть превентивно. Проте система дійсно проходить перезавантаження, що вимагає максимальної уважності.

Підприємствам не варто чекати вересня. Аналіз відповідності новим зарплатним критеріям та переподання документів мають відбутися вже зараз, щоб уникнути затримок.

Перед будь-яким контактом із ТЦК заброньований працівник повинен переконатися, що його статус відображається в «Резерв+» або «Дії». Якщо бронювання є на папері, але немає в базі — ризик примусового доставлення до ТЦК зростає в рази.

Можливий розшук — це переважно наслідок недбалості у веденні військового обліку або запізнення роботодавця із перепідтвердженням статусу критичності. Для тих, хто підтримує дані актуальними та вчасно користується бронюванням у «Дії», ризики мінімальні.

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