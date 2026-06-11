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Папа Лев XIV освятив найвищу вежу Саграда Фамілія через 144 роки після початку будівництва

18:29, 11 червня 2026
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У Барселоні відбулася історична церемонія відкриття вежі Ісуса Христа в храмі Саграда Фамілія.
Папа Лев XIV освятив найвищу вежу Саграда Фамілія через 144 роки після початку будівництва
Фото: AP
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Папа Лев XIV освятив нову Вежу Ісуса Христа храму Саграда Фамілія в Барселоні під час церемонії, яку відвідали близько 120 тисяч людей. Завершилося святкування масштабним світловим шоу та феєрверками, пише Euronews.

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Урочисте відкриття останньої великої вежі Саграда Фамілія перетворило Барселону на арену історичного святкування. Тисячі людей заповнили вулиці навколо базиліки Антоніо Гауді, щоб стати свідками церемонії, сповненої емоцій і музики, шоу дронів та вражаючого світлового і піротехнічного дійства, яке осяяло найвідоміший символ іспанського міста.

Церемонію очолив Папа Лев XIV, який відслужив спеціальну месу з нагоди сторіччя від дня смерті Гауді — архітектора, що присвятив понад чотири десятиліття свого життя проєктуванню та будівництву базиліки. Також понтифік освятив нову Вежу Ісуса Христа — найвищу серед усіх шпилів храму, завдяки якій Саграда Фамілія стала найвищою церквою у світі.

Близько 120 тисяч людей зібралися на вулицях поблизу базиліки. Через присутність короля Іспанії Феліпе VI, королеви Летиції та прем’єр-міністра Педро Санчеса було організовано масштабні заходи безпеки.

Після меси, яка відбулася всередині базиліки, Лев XIV вийшов назовні, щоб освятити великий підсвічений керамічний хрест, який увінчує нову вежу. Поки дитячий хор виконував музичні твори, масштабне світлове шоу перетворило знамениті вітражі храму на кольорову мозаїку, видиму зовні. Завершилася церемонія феєрверками, запущеними з фасаду базиліки.

У своїй проповіді понтифік назвав Саграда Фамілія шедевром «каменю, кольору і світла» та заявив, що вона є «символом єдності й гармонії для всієї Іспанії».

Найвища церква світу

Нова Вежа Ісуса Христа сягає 172,5 метра заввишки та стала найпомітнішою домінантою панорами Барселони. Після завершення її будівництва Саграда Фамілія офіційно стала найвищою церквою у світі.

Тепер базиліка має 18 веж: 12 присвячені апостолам, чотири — євангелістам, одна — Діві Марії та головна центральна вежа — Ісусу Христу.

Попри завершення будівництва цієї вежі, роботи над храмом ще тривають. Повністю завершити базиліку планують протягом наступного десятиліття.

Ліс із каменю та світла

Саграда Фамілія вважається одним із найвидатніших архітектурних творів світу. Усередині величезні колони, натхненні стовбурами дерев, підіймаються до склепінь, створюючи відчуття перебування в кам’яному лісі.

Світло є ще одним головним елементом будівлі. Сині та зелені відтінки вітражів східного фасаду освітлюють фасад Різдва Христового, тоді як червоні та помаранчеві кольори наповнюють фасад Страстей на заході сонця. За вівтарем переважають золоті відтінки, що символізують славу та божественність.

Гауді свого часу підсумував своє натхнення фразою, яка й досі відображає дух цієї споруди: «Природа — мій учитель».

Через сто років після смерті архітектора його творіння продовжує зростати та вражати мільйони відвідувачів з усього світу.

Фото: AP

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Іспанія

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