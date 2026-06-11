Папа Лев XIV освятил самую высокую башню Саграда Фамилия спустя 144 года после начала строительства

В Барселоне состоялась историческая церемония открытия башни Иисуса Христа в храме Саграда Фамилия.

Фото: AP

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Папа Лев XIV освятил новую башню Иисуса Христа храма Саграда Фамилия в Барселоне во время церемонии, которую посетили около 120 тысяч человек. Завершилось празднование масштабным световым шоу и фейерверками, пишет Euronews.

Торжественное открытие последней крупной башни Саграда Фамилия превратило Барселону в арену исторического празднования. Тысячи людей заполнили улицы вокруг базилики Антонио Гауди, чтобы стать свидетелями церемонии, наполненной эмоциями и музыкой, шоу дронов и впечатляющим световым и пиротехническим представлением, которое озарило самый известный символ испанского города.

Церемонию возглавил Папа Лев XIV, который отслужил специальную мессу по случаю столетия со дня смерти Гауди — архитектора, посвятившего более четырех десятилетий своей жизни проектированию и строительству базилики. Также понтифик освятил новую башню Иисуса Христа — самую высокую среди всех шпилей храма, благодаря которой Саграда Фамилия стала самой высокой церковью в мире.

Около 120 тысяч человек собрались на улицах возле базилики. Из-за присутствия короля Испании Филиппа VI, королевы Летисии и премьер-министра Педро Санчеса были организованы масштабные меры безопасности.

После мессы, состоявшейся внутри базилики, Лев XIV вышел наружу, чтобы освятить большой подсвеченный керамический крест, венчающий новую башню. Пока детский хор исполнял музыкальные произведения, масштабное световое шоу превратило знаменитые витражи храма в цветную мозаику, видимую снаружи. Завершилась церемония фейерверками, запущенными с фасада базилики.

В своей проповеди понтифик назвал Саграда Фамилия шедевром «камня, цвета и света» и заявил, что она является «символом единства и гармонии для всей Испании».

Самая высокая церковь мира

Новая башня Иисуса Христа достигает 172,5 метра в высоту и стала самой заметной доминантой панорамы Барселоны. После завершения ее строительства Саграда Фамилия официально стала самой высокой церковью в мире.

Теперь базилика имеет 18 башен: 12 посвящены апостолам, четыре — евангелистам, одна — Деве Марии и главная центральная башня — Иисусу Христу.

Несмотря на завершение строительства этой башни, работы над храмом еще продолжаются. Полностью завершить базилику планируют в течение следующего десятилетия.

Лес из камня и света

Саграда Фамилия считается одним из величайших архитектурных произведений мира. Внутри огромные колонны, вдохновленные стволами деревьев, поднимаются к сводам, создавая ощущение пребывания в каменном лесу.

Свет является еще одним главным элементом здания. Синие и зеленые оттенки витражей восточного фасада освещают фасад Рождества Христова, тогда как красные и оранжевые цвета наполняют фасад Страстей на закате. За алтарем преобладают золотые оттенки, символизирующие славу и божественность.

Гауди в свое время подытожил свое вдохновение фразой, которая до сих пор отражает дух этого сооружения: «Природа — мой учитель».

Спустя сто лет после смерти архитектора его творение продолжает расти и поражать миллионы посетителей со всего мира.

Фото: AP

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