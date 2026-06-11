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0,1% годовых и до 150 млн грн: Кабмин объявил о помощи бизнесу, пострадавшему от обстрелов

18:15, 11 июня 2026
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Предприятиям, пострадавшим от обстрелов, будут выдавать кредиты под 0,1%.
0,1% годовых и до 150 млн грн: Кабмин объявил о помощи бизнесу, пострадавшему от обстрелов
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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство запускает новую программу восстановления предприятий, пострадавших от обстрелов.

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По ее словам, с 1 июля малый и средний бизнес сможет получить более дешевые кредиты на восстановление разрушенного или поврежденного имущества по программе «Доступные кредиты 5-7-9%».

«Ставка по таким кредитам составит 0,1% в течение первых двух лет. В дальнейшем она будет составлять 5%, 7% или 9% в зависимости от сегмента бизнеса и создания новых рабочих мест. Максимальная сумма — до 150 млн грн», — сказала глава правительства.

Кредиты на восстановление разрушенного или поврежденного имущества не будут учитываться при определении максимальной суммы займов, по которым предоставляется государственная поддержка, если предприятие одновременно пользуется несколькими программами или направлениями поддержки.

По состоянию на начало июня, с момента запуска программы в феврале 2020 года предприниматели получили 150,9 тыс. кредитов на общую сумму 531,6 млрд грн. Из них с начала 2026 года бизнес получил 16,4 тыс. кредитов на 71,6 млрд грн.

«Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» работает для малого и среднего бизнеса по всей стране и остается одним из ключевых инструментов политики развития украинских производителей «Сделано в Украине».

Помимо новой кредитной программы для целей восстановления пострадавших предприятий действует также программа грантов на восстановление до 16 млн грн на производственное оборудование, программа «Точка опоры» для компенсации зарплат работников на период простоя вследствие прилета и программы страхования военных рисков», — добавила Свириденко.

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Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко

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