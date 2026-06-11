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0,1% річних і до 150 млн грн: Кабмін оголосив про допомогу бізнесу, який постраждав від обстрілів

18:15, 11 червня 2026
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Підприємствам, які постраждали від обстрілів, видаватимуть кредити під 0,1%.
0,1% річних і до 150 млн грн: Кабмін оголосив про допомогу бізнесу, який постраждав від обстрілів
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Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Уряд запроваджує нову програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств.

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За її словами, з 1 липня малий і середній бізнес зможе отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

«Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших двох років. Надалі вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума - до 150 млн грн», - сказала очільниця уряду.

Кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна не враховуватимуться під час визначення максимальної суми позик, за якими надається державна підтримка, якщо підприємство одночасно користується кількома програмами або напрямами підтримки.

Станом на початок червня, від початку дії програми у лютому 2020 року, підприємці отримали 150,9 тис. кредитів на загальну суму 531,6 млрд грн. Із них від початку 2026 року бізнес отримав 16,4 тис. кредитів на 71,6 млрд грн.

«Програма «Доступні кредити 5-7-9%» працює для малого та середнього бізнесу по всій країні й залишається одним із ключових інструментів політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні».

Окрім нової кредитної програми для цілей відновлення постраждалих підприємств діє також програма грантів на відновлення до 16 млн грн на виробниче обладнання, програма «Точка опори» для компенсації зарплат працівників на період простою внаслідок прильоту та програми страхування воєнних ризиків», - додала Свириденко.

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Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

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