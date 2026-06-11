Судью Галину Подзигун избрали председателем Центрального районного суда Николаева

Судью Галину Подзигун путем тайного голосования избрали председателем Центрального районного суда Николаева, а судью Сергея Медюка — заместителем председателя суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Центральном районном суде Николаева состоялось общее собрание судей, во время которого избрали руководство суда. По результатам тайного голосования председателем суда избрана Галина Подзигун, а на должность заместителя председателя суда избран Сергей Медюк.

Вопросы об избрании председателя и заместителя председателя суда были включены в повестку дня общего собрания судей.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.