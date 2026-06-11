Суддю Галину Подзігун обрали головою Центрального районного суду Миколаєва

Суддю Галину Подзігун шляхом таємного голосування обрали головою Центрального районного суду Миколаєва, а суддю Сергія Медюка — заступником голови суду.

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У Центральному районному суді Миколаєва відбулися загальні збори суддів, під час яких обрали керівництво суду. За результатами таємного голосування головою суду обрано Галину Подзігун, а на посаду заступника голови суду обрано Сергія Медюка.

Питання щодо обрання голови та заступника голови суду були включені до порядку денного загальних зборів суддів.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області.

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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