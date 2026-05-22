  1. В Україні

У Києві затримали чоловіка, який продавав «бронь» від служби за 8 тисяч доларів

21:05, 22 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За версією слідства, підозрюваний пропонував працевлаштування на критично важливе підприємство, що мало стати підставою для відстрочки від мобілізації.
У Києві затримали чоловіка, який продавав «бронь» від служби за 8 тисяч доларів
Фото: dvb.npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці викрили 36-річного чоловіка, який за гроші обіцяв допомогти зі зняттям з розшуку, оформленням бронювання від військової служби через працевлаштування на критично важливе підприємство, а також із отриманням перепусток для пересування під час комендантської години. Йому повідомили про підозру.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Оперативники Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими поліції Київської області припинили діяльність чоловіка, який пропонував громадянам платні послуги з уникнення мобілізації та вирішення інших питань через нібито зв’язки у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

За даними слідства, за 2500 доларів він обіцяв домовитися зі знайомими представниками ТЦК щодо зняття чоловіка з розшуку. Ще 8 тисяч доларів вимагав за працевлаштування на підприємство оборонної сфери, яке має статус критично важливого, що дозволяло б оформити бронювання від служби.

Крім того, фігурант пропонував організувати перепустки для пересування автомобілем у столиці під час комендантської години. Вартість такої послуги становила 1200 доларів, при цьому половину суми потрібно було сплатити авансом для нібито початку оформлення документів.

Правоохоронці задокументували отримання підозрюваним 6500 доларів, а також пакета документів для працевлаштування одного чоловіка та зняття з розшуку іншого.

Слідчі поліції Київської області повідомили чоловіку про підозру за фактом пособництва у підкупі працівника підприємства, установи чи організації за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 354 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція хабар гроші Київ бронювання

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Недопустимість автоматичного висновку про злочинне походження майна без доведення фактів в практиці ЄСПЛ

Майно не може вважатися злочинним лише через підозри, а держава зобов’язана довести фактичну основу походження майна

В Україні можуть послабити обмеження на виконання судових рішень проти ТЦК під час війни

Під час воєнного стану частина судових рішень в Україні не виконується через зупинення виконавчих дій щодо військових і державних органів.

Рада суддів звернулась до КСУ з проханням терміново розглянути питання щодо обмеження суддівської винагороди

Рада суддів України офіційно звернулася до Конституційного Суду України з вимогою терміново розглянути справи щодо законності бюджетних обмежень, які впливають на фінансову незалежність суддів.

Держмитслужба вводить 20 правил цифрового контролю, які можуть блокувати митні декларації бізнесу

Новий етап цифровізації митниці несе приховані ризики для транзитних термінів.

Масова легалізація мігрантів в Іспанії опинилася під загрозою: Верховний суд переходить до розгляду справи

Верховний суд Іспанії сьогодні має вирішити, чи тимчасово призупиняти декрет про масову легалізацію мігрантів, який раніше вже відмовився екстрено блокувати.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]