У Києві затримали чоловіка, який продавав «бронь» від служби за 8 тисяч доларів

За версією слідства, підозрюваний пропонував працевлаштування на критично важливе підприємство, що мало стати підставою для відстрочки від мобілізації.

У Києві правоохоронці викрили 36-річного чоловіка, який за гроші обіцяв допомогти зі зняттям з розшуку, оформленням бронювання від військової служби через працевлаштування на критично важливе підприємство, а також із отриманням перепусток для пересування під час комендантської години. Йому повідомили про підозру.

Оперативники Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими поліції Київської області припинили діяльність чоловіка, який пропонував громадянам платні послуги з уникнення мобілізації та вирішення інших питань через нібито зв’язки у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

За даними слідства, за 2500 доларів він обіцяв домовитися зі знайомими представниками ТЦК щодо зняття чоловіка з розшуку. Ще 8 тисяч доларів вимагав за працевлаштування на підприємство оборонної сфери, яке має статус критично важливого, що дозволяло б оформити бронювання від служби.

Крім того, фігурант пропонував організувати перепустки для пересування автомобілем у столиці під час комендантської години. Вартість такої послуги становила 1200 доларів, при цьому половину суми потрібно було сплатити авансом для нібито початку оформлення документів.

Правоохоронці задокументували отримання підозрюваним 6500 доларів, а також пакета документів для працевлаштування одного чоловіка та зняття з розшуку іншого.

Слідчі поліції Київської області повідомили чоловіку про підозру за фактом пособництва у підкупі працівника підприємства, установи чи організації за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 354 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

