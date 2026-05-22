Уряд запускає конкурс на 1,3 ГВт нової генерації – де з’являться енергетичні потужності

Уряд оголосив конкурс на створення нових генеруючих потужностей у різних областях України, щоб компенсувати дефіцит електроенергії після ударів по інфраструктурі.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей у межах Планів стійкості та затвердив умови його проведення. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, метою рішення є посилення стійкості української енергосистеми та покриття дефіциту потужностей, який виник внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Нові генеруючі потужності планують збудувати в регіонах із найбільшою потребою. Зокрема, у Київській та Черкаській областях передбачено створення 250 МВт потужностей, у Сумській, Харківській та Полтавській областях — 872 МВт, у Дніпропетровській області — 100 МВт, а в Одеській області — ще 100 МВт.

Подати конкурсні пропозиції учасники зможуть протягом трьох місяців після офіційного оголошення конкурсу Міністерством енергетики.

Для інвесторів передбачено стимулюючий механізм підтримки. Плата за послугу із забезпечення розвитку генеруючих потужностей становитиме до 27,92 євроцента за 1 кВт·год протягом п’яти років після введення об’єкта в експлуатацію.

Уряд також визначив граничний строк введення нових потужностей в експлуатацію — до 20 місяців. Крім того, для майбутніх енергооб’єктів встановлено вимоги щодо інженерного захисту.

