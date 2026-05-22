  1. В Україні

Уряд запускає конкурс на 1,3 ГВт нової генерації – де з’являться енергетичні потужності

20:14, 22 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд оголосив конкурс на створення нових генеруючих потужностей у різних областях України, щоб компенсувати дефіцит електроенергії після ударів по інфраструктурі.
Уряд запускає конкурс на 1,3 ГВт нової генерації – де з’являться енергетичні потужності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей у межах Планів стійкості та затвердив умови його проведення. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, метою рішення є посилення стійкості української енергосистеми та покриття дефіциту потужностей, який виник внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Нові генеруючі потужності планують збудувати в регіонах із найбільшою потребою. Зокрема, у Київській та Черкаській областях передбачено створення 250 МВт потужностей, у Сумській, Харківській та Полтавській областях — 872 МВт, у Дніпропетровській області — 100 МВт, а в Одеській області — ще 100 МВт.

Подати конкурсні пропозиції учасники зможуть протягом трьох місяців після офіційного оголошення конкурсу Міністерством енергетики.

Для інвесторів передбачено стимулюючий механізм підтримки. Плата за послугу із забезпечення розвитку генеруючих потужностей становитиме до 27,92 євроцента за 1 кВт·год протягом п’яти років після введення об’єкта в експлуатацію.

Уряд також визначив граничний строк введення нових потужностей в експлуатацію — до 20 місяців. Крім того, для майбутніх енергооб’єктів встановлено вимоги щодо інженерного захисту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Недопустимість автоматичного висновку про злочинне походження майна без доведення фактів в практиці ЄСПЛ

Майно не може вважатися злочинним лише через підозри, а держава зобов’язана довести фактичну основу походження майна

В Україні можуть послабити обмеження на виконання судових рішень проти ТЦК під час війни

Під час воєнного стану частина судових рішень в Україні не виконується через зупинення виконавчих дій щодо військових і державних органів.

Рада суддів звернулась до КСУ з проханням терміново розглянути питання щодо обмеження суддівської винагороди

Рада суддів України офіційно звернулася до Конституційного Суду України з вимогою терміново розглянути справи щодо законності бюджетних обмежень, які впливають на фінансову незалежність суддів.

Держмитслужба вводить 20 правил цифрового контролю, які можуть блокувати митні декларації бізнесу

Новий етап цифровізації митниці несе приховані ризики для транзитних термінів.

Масова легалізація мігрантів в Іспанії опинилася під загрозою: Верховний суд переходить до розгляду справи

Верховний суд Іспанії сьогодні має вирішити, чи тимчасово призупиняти декрет про масову легалізацію мігрантів, який раніше вже відмовився екстрено блокувати.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]