  1. В Україні

У Києві військовий зробив зауваження, за що отримав пляшкою по голові – 18-річну нападницю затримали

19:56, 22 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними поліції, киянка вдарила 52-річного військовослужбовця пляшкою по голові після конфлікту через гучну поведінку та лайку в громадському транспорті.
У Києві військовий зробив зауваження, за що отримав пляшкою по голові – 18-річну нападницю затримали
Фото: UA.KyivPolice
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали 18-річну дівчину, яка під час конфлікту вдарила пляшкою по голові 52-річного військовослужбовця. Про це повідомили у Поліція Києва.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Інцидент стався напередодні у Шевченківському районі столиці. За попередніми даними, військовослужбовець повертався додому після служби та зробив зауваження нетверезій дівчині та її супутнику через гучну поведінку і нецензурну лайку в салоні тролейбуса.

У відповідь між сторонами виник конфлікт. Згодом на зупинці громадського транспорту 18-річна дівчина вдарила чоловіка пляшкою по голові.

Внаслідок нападу потерпілий отримав забій м’яких тканин голови. Також медики попередньо діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Правоохоронці затримали підозрювану в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 125 Кримінального кодексу України. Затриманій готують повідомлення про підозру.

Крім того, щодо учасників інциденту поліцейські склали адміністративні матеріали за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство) та статтею 175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ військові напад

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Недопустимість автоматичного висновку про злочинне походження майна без доведення фактів в практиці ЄСПЛ

Майно не може вважатися злочинним лише через підозри, а держава зобов’язана довести фактичну основу походження майна

В Україні можуть послабити обмеження на виконання судових рішень проти ТЦК під час війни

Під час воєнного стану частина судових рішень в Україні не виконується через зупинення виконавчих дій щодо військових і державних органів.

Рада суддів звернулась до КСУ з проханням терміново розглянути питання щодо обмеження суддівської винагороди

Рада суддів України офіційно звернулася до Конституційного Суду України з вимогою терміново розглянути справи щодо законності бюджетних обмежень, які впливають на фінансову незалежність суддів.

Держмитслужба вводить 20 правил цифрового контролю, які можуть блокувати митні декларації бізнесу

Новий етап цифровізації митниці несе приховані ризики для транзитних термінів.

Масова легалізація мігрантів в Іспанії опинилася під загрозою: Верховний суд переходить до розгляду справи

Верховний суд Іспанії сьогодні має вирішити, чи тимчасово призупиняти декрет про масову легалізацію мігрантів, який раніше вже відмовився екстрено блокувати.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]