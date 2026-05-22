У Києві військовий зробив зауваження, за що отримав пляшкою по голові – 18-річну нападницю затримали

За даними поліції, киянка вдарила 52-річного військовослужбовця пляшкою по голові після конфлікту через гучну поведінку та лайку в громадському транспорті.

У Києві правоохоронці затримали 18-річну дівчину, яка під час конфлікту вдарила пляшкою по голові 52-річного військовослужбовця. Про це повідомили у Поліція Києва.

Інцидент стався напередодні у Шевченківському районі столиці. За попередніми даними, військовослужбовець повертався додому після служби та зробив зауваження нетверезій дівчині та її супутнику через гучну поведінку і нецензурну лайку в салоні тролейбуса.

У відповідь між сторонами виник конфлікт. Згодом на зупинці громадського транспорту 18-річна дівчина вдарила чоловіка пляшкою по голові.

Внаслідок нападу потерпілий отримав забій м’яких тканин голови. Також медики попередньо діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Правоохоронці затримали підозрювану в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 125 Кримінального кодексу України. Затриманій готують повідомлення про підозру.

Крім того, щодо учасників інциденту поліцейські склали адміністративні матеріали за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство) та статтею 175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях).

