В Киеве военный сделал замечание, за что получил бутылкой по голове – 18-летнюю нападающую задержали

По данным полиции, киевлянка ударила 52-летнего военнослужащего бутылкой по голове после конфликта из-за шумного поведения и ругательств в общественном транспорте.

В Киеве правоохранители задержали 18-летнюю девушку, которая во время конфликта ударила бутылкой по голове 52-летнего военнослужащего. Об этом сообщили в Полиции Киева.

Инцидент произошел накануне в Шевченковском районе столицы. По предварительным данным, военнослужащий возвращался домой после службы и сделал замечание нетрезвой девушке и ее спутнику из-за громкого поведения и нецензурной брани в салоне троллейбуса.

В ответ между сторонами возник конфликт. Впоследствии на остановке общественного транспорта 18-летняя девушка ударила мужчину бутылкой по голове.

В результате нападения потерпевший получил ушиб мягких тканей головы. Также медики предварительно диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. От госпитализации мужчина отказался.

Правоохранители задержали подозреваемую в порядке статьи 298-2 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту происшествия открыто уголовное производство по части первой статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Задержанной готовят уведомление о подозрении.

Кроме того, в отношении участников инцидента полицейские составили административные материалы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) и статье 175-1 КУоАП (курение табачных изделий в запрещенных местах).

