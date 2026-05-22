Женщина хотела через суд получить подтверждение проживания в зоне ЧАЭС для пенсии — что решил суд

Ровенский апелляционный суд оставил в силе отказ в открытии производства по заявлению об установлении факта проживания в зоне гарантированного добровольного отселения для получения права на досрочную пенсию, отметив, что закон предусматривает внесудебный порядок подтверждения такого факта.

Ровенский апелляционный суд рассмотрел жалобу женщины, которой местный суд отказал в открытии дела о подтверждении факта её постоянного проживания в зоне гарантированного добровольного отселения после аварии на ЧАЭС.

Женщина пояснила, что имеет статус пострадавшей от Чернобыльской катастрофы 3 категории и просит суд официально подтвердить её проживание в соответствующем населённом пункте.

По её словам, это необходимо для подтверждения необходимого срока проживания в загрязнённой зоне по состоянию на 1 января 1993 года, что даёт право на досрочную пенсию по возрасту в соответствии со статьёй 55 Закона № 796-XII.

Заявительница также отметила, что была вынуждена обратиться в суд после отказа территориального органа Пенсионного фонда, поскольку считает это единственным способом реализовать своё право на льготную пенсию и социальные гарантии.

Апелляционный суд указал, что такой факт устанавливается не через суд, а в административном порядке

Коллегия судей по делу № 949/286/26 пришла к выводу об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы и оставлении обжалуемого определения суда предыдущей инстанции без изменений как законного и обоснованного.

При выборе и применении норм права к спорным правоотношениям апелляционный суд учёл выводы относительно применения соответствующих норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда (ч. 4 ст. 263 Гражданского процессуального кодекса Украины).

Основные положения относительно реализации конституционного права граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, на охрану их жизни и здоровья и создание единого порядка определения категорий зон радиоактивно загрязнённых территорий, условий проживания и трудовой деятельности на них, социальной защиты пострадавшего населения определены Законом Украины № 796-XII.

Лицам, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения, пенсии предоставляются с уменьшением пенсионного возраста (часть 1 статьи 55 Закона № 796-XII).

Согласно ч. 5 ст. 55 Закона № 796-XII назначение и выплата пенсий указанным категориям осуществляется в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и данным Законом.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона № 796-XII для установления льгот и компенсаций лицам, которые постоянно проживают или постоянно работают либо постоянно обучаются на территории зоны усиленного радиоэкологического контроля, при условии, что по состоянию на 01 января 1993 года они прожили или отработали либо постоянно обучались в этой зоне не менее четырёх лет, относятся к 4 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Согласно статье 65 Закона № 796-ХІІ документами, подтверждающими статус граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и предоставляющими право пользоваться льготами, установленными данным Законом, являются удостоверения «Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» и «Пострадавший вследствие Чернобыльской катастрофы».

В соответствии с пунктом 2 Порядка выдачи удостоверений лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины от 20 января 1997 года № 51, удостоверение является документом, подтверждающим статус граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, и предоставляет право пользоваться льготами и компенсациями, установленными Законом № 796-XII, другими актами законодательства.

Таким образом, право на пенсию в соответствии с Законом № 796-XII имеют только те лица, которые получили удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и (или) пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы. В то же время действующим законодательством предусмотрен внесудебный порядок установления факта постоянного проживания на территориях радиоактивного загрязнения, который предоставляет право на предусмотренные законом льготы.

Верховный Суд неоднократно подтверждал такую правовую позицию

В постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 18 января 2024 года по делу №560/17953/21 указано, что «[..] существуют два порядка установления фактов, имеющих юридическое значение: внесудебный и судебный. Не могут рассматриваться судами заявления об установлении фактов принадлежности к лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, к ветеранам или инвалидам войны, прохождения военной службы, пребывания на фронте, в партизанских отрядах, получения ранений и контузий при исполнении обязанностей военной службы, об установлении причин и степени утраты трудоспособности, группы инвалидности и времени её наступления, об окончании учебного заведения и получении соответствующего образования, получении правительственных наград. Отказ соответствующего органа в установлении такого факта может быть обжалован заинтересованным лицом в суд в порядке, предусмотренном законом».

Аналогичный вывод Большой Палаты Верховного Суда изложен в постановлениях от 08 ноября 2019 года по делу № 161/853/19, от 18 декабря 2019 года по делу № 370/2598/16-ц.

В постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 27 марта 2019 года по делу №569/7589/17 по заявлению об установлении факта проживания заявителя на территории зоны гарантированного добровольного отселения, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, сделан вывод о том, что не могут рассматриваться судами заявления об установлении таких фактов, поскольку законодательством предусмотрен внесудебный порядок установления факта постоянного проживания на территориях радиоактивного загрязнения, который предоставляет право на предусмотренные законом льготы. Установленный нормативно-правовыми актами порядок назначения пенсии на льготных условиях предусматривает и установление органом Пенсионного фонда Украины соответствующего факта, а решение указанного органа о назначении пенсии подлежит обжалованию в установленном законом порядке.

В постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 10 апреля 2019 года по делу №162/760/17 указано, что перечень подведомственных суду дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, приведён в ч. 1 ст. 256 ГПК в редакции, действовавшей на момент обращения в суд с заявлением. Установление факта проживания лица на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, в этот перечень не отнесено.

Обращаясь в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно постоянного проживания в зоне гарантированного добровольного отселения, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, заявительница указала, что установление данного факта необходимо для назначения пенсии на льготных условиях в соответствии со ст. 55 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

В соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 15 Закона № 796-XII основаниями для определения статуса пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, проживающих или работающих на загрязнённых территориях, является справка о периоде проживания, работы на этих территориях. Выдача справок о периоде работы (службы) по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также на территориях радиоактивного загрязнения, о заработной плате за этот период осуществляется предприятиями, учреждениями и организациями (военкоматами), а о периоде проживания на территориях радиоактивного загрязнения, эвакуации, отселения, самостоятельного переселения — органами местного самоуправления.

Следовательно, законодательством предусмотрен внесудебный порядок установления факта постоянного проживания на территориях радиоактивного загрязнения, который предоставляет право на предусмотренные законом льготы, а решение соответствующего органа может быть обжаловано в судебном порядке.

Указанное согласуется с позицией Верховного Суда, изложенной в постановлении от 09 августа 2024 года по делу № 539/5295/23, в котором определено, что в случае обжалования в суд отказа соответствующего органа в установлении юридического факта, который подлежит установлению во внесудебном порядке, такой спор подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, и суды прежде всего проверяют, соответствует ли обжалуемое решение субъекта властных полномочий критериям, определённым частью 2 статьи 2 КАС Украины.

Следовательно, отказывая в открытии производства по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 186 ГПК Украины, суд первой инстанции правильно исходил из того, что установление факта проживания в определённом месте не подлежит рассмотрению в судебном порядке, а спор между заявителем и соответствующим органом ПФУ относительно права на назначение пенсии на льготных условиях в соответствии со статьёй 55 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Аналогичный вывод указан в постановлениях Верховного Суда в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда от 06 августа 2025 года по делу № 285/5255/24, от 09 июля 2025 года по делу № 157/1238/24, от 07 мая 2025 года по делу № 704/1328/24, а также в постановлении Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 09 августа 2024 года по делу № 539/5295/23.

