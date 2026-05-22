Сергея Завязуна избрали председателем Житомирского апелляционного суда

Судью судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Сергея Завязуна по результатам тайного голосования избрали председателем Житомирского апелляционного суда.

В Житомирском апелляционном суде состоялось собрание судей, во время которого путем тайного голосования избрали нового председателя суда. Должность сроком три года будет занимать судья судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Сергей Завязун.

