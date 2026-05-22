Киевгорстрой возобновил достройку ЖК: какие комплексы снова начали строить в Киеве

На балансе Киевгорстроя находятся 24 строительных площадки, на которых возведено более 120 жилых домов разной степени готовности.

Киевгорстрой завершил финальный процесс докапитализации. Об этом сообщили в КГГА.

За обществом числятся 24 строительные площадки — это более 120 жилых домов и 548 тысяч квадратных метров жилой площади.

Напомним, в октябре 2024 года Киевский городской совет поддержал докапитализацию «Киевгорстроя» на 2,56 млрд грн через выпуск и выкуп дополнительных акций. В июне 2025 года акционеры компании одобрили увеличение уставного капитала на аналогичную сумму. Единственным участником размещения акций стала территориальная громада Киева.

Как отмечают в СМИ, с марта 2026 года компания возобновила работы на ряде объектов, в частности:

Подол Град;

Гвардейский;

Радужный;

Freedom;

Обериг-2;

Twin House;

Урловский-1.

Также в июне застройщик планирует возобновить работы на «Абрикосовый».

Кроме этого, продолжаются работы по выполнению технических условий подключения инженерных сетей в жилых комплексах Mirax и Медовый.

