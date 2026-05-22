  1. В Украине

Киевгорстрой возобновил достройку ЖК: какие комплексы снова начали строить в Киеве

22:18, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На балансе Киевгорстроя находятся 24 строительных площадки, на которых возведено более 120 жилых домов разной степени готовности.
Киевгорстрой возобновил достройку ЖК: какие комплексы снова начали строить в Киеве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевгорстрой завершил финальный процесс докапитализации. Об этом сообщили в КГГА.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как ранее мы рассказывали, Киевгорстрой приостановил строительство значительного количества жилых комплексов. За обществом числятся 24 строительные площадки — это более 120 жилых домов и 548 тысяч квадратных метров жилой площади.

Напомним, в октябре 2024 года Киевский городской совет поддержал докапитализацию «Киевгорстроя» на 2,56 млрд грн через выпуск и выкуп дополнительных акций. В июне 2025 года акционеры компании одобрили увеличение уставного капитала на аналогичную сумму. Единственным участником размещения акций стала территориальная громада Киева.

Как отмечают в СМИ, с марта 2026 года компания возобновила работы на ряде объектов, в частности:

  • Подол Град;
  • Гвардейский;
  • Радужный;
  • Freedom;
  • Обериг-2;
  • Twin House;
  • Урловский-1.

Также в июне застройщик планирует возобновить работы на «Абрикосовый».

Кроме этого, продолжаются работы по выполнению технических условий подключения инженерных сетей в жилых комплексах Mirax и Медовый.

Напомним, что в Украине выросли цены на новостройки, самое дорогое жилье — в Киеве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА недвижимость

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Недопустимость автоматического вывода о преступном происхождении имущества без доказывания фактов в практике ЕСПЧ

Имущество не может считаться преступным лишь на основании подозрений, а государство обязано доказать фактическую основу происхождения имущества.

В Украине могут ослабить ограничения на исполнение судебных решений против ТЦК во время войны

В период военного положения часть судебных решений в Украине не исполняется из-за приостановления исполнительных действий в отношении военных и государственных органов.

Совет судей обратился в КСУ с просьбой срочно рассмотреть вопрос об ограничении судейского вознаграждения

Совет судей Украины официально обратился в Конституционный Суд Украины с требованием срочно рассмотреть дела касательно законности бюджетных ограничений, влияющих на финансовую независимость судей.

Гостаможслужба вводит 20 правил цифрового контроля, которые могут блокировать таможенные декларации бизнеса

Новый этап цифровизации таможни несет скрытые риски для транзитных сроков.

Массовая легализация мигрантов в Испании оказалась под угрозой: Верховный суд переходит к рассмотрению дела

Верховный суд Испании сегодня должен решить, следует ли временно приостанавливать декрет о массовой легализации мигрантов, который ранее уже отказался экстренно блокировать.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]