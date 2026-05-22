Киевлянка подделала завещание на чужое имущество стоимостью более 7 млн грн, чтобы оформить его на своего ребенка
38-летнюю жительницу Киева подозревают в попытке незаконно оформить наследство на недвижимость стоимостью более 7 миллионов гривен с помощью поддельного завещания.
По данным следствия, женщина организовала изготовление фиктивного документа и пыталась оформить наследство умершего жителя Бердянска на свою малолетнюю дочь.
Правоохранители установили, что для реализации схемы подозреваемая вступила в сговор с неустановленными лицами и передала им персональные данные ребенка для внесения в поддельное завещание.
В дальнейшем сообщники, как указывают в полиции, изготовили фиктивный нотариальный документ с использованием реквизитов и данных бланка, который фактически был использован еще в 2021 году для удостоверения другой сделки.
В июле 2025 года женщина обратилась к частному нотариусу в Запорожье и подала поддельное завещание вместе с заявлением о принятии наследства от имени дочери.
Однако благодаря внимательности нотариуса незаконное отчуждение недвижимости удалось предотвратить.
Нотариус при проверке документов выявил признаки подделки, после чего нотариальные действия были остановлены, а попытку незаконного завладения недвижимостью удалось предотвратить.
Женщине сообщили о подозрении.
