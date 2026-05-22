Пенсия станет больше на 20%: кому доступны надбавки из-за места жительства

Некоторые украинские пенсионеры могут получить надбавку в размере 20% к пенсии по месту жительства в горных населенных пунктах, а отдельным категориям граждан также начисляют специальные доплаты за проживание в зоне радиоактивного загрязнения.

В Украине часть пенсионеров может рассчитывать на дополнительную надбавку к пенсии в размере 20%. Такая выплата назначается в зависимости от места проживания — речь идет о гражданах, проживающих в горных населенных пунктах. Получить доплату могут не только местные жители, но и внутренне перемещенные лица.

Право на такую финансовую поддержку предусмотрено Законом Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине». Горными считаются населенные пункты, расположенные на высоте от 400 метров над уровнем моря, где существуют сложные условия для проживания. В частности, это касается недостаточно развитого рынка труда, проблем с социально-бытовыми услугами и ограниченного транспортного сообщения.

Для оформления надбавки пенсионеру необходимо соответствовать нескольким условиям. Прежде всего человек должен иметь официальную регистрацию в горном населенном пункте. Также необходимо получить статус жителя такого населенного пункта и оформить соответствующее удостоверение. Документ выдают после подачи заявления, обычно в течение 30 дней.

После получения удостоверения гражданин может обратиться для назначения доплаты в орган местного самоуправления или в центр предоставления административных услуг.

Помимо надбавки за проживание в горной местности, в Украине действует еще одна специальная доплата к пенсии — для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Ее могут получать граждане, которые проживали или работали в зонах обязательного либо гарантированного добровольного отселения в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года и имеют соответствующий статус пострадавших.

Размер такой чернобыльской доплаты сейчас составляет 2595 гривен.

