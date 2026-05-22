  1. В Украине

Пенсия станет больше на 20%: кому доступны надбавки из-за места жительства

23:30, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Некоторые украинские пенсионеры могут получить надбавку в размере 20% к пенсии по месту жительства в горных населенных пунктах, а отдельным категориям граждан также начисляют специальные доплаты за проживание в зоне радиоактивного загрязнения.
Пенсия станет больше на 20%: кому доступны надбавки из-за места жительства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине часть пенсионеров может рассчитывать на дополнительную надбавку к пенсии в размере 20%. Такая выплата назначается в зависимости от места проживания — речь идет о гражданах, проживающих в горных населенных пунктах. Получить доплату могут не только местные жители, но и внутренне перемещенные лица.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Право на такую финансовую поддержку предусмотрено Законом Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине». Горными считаются населенные пункты, расположенные на высоте от 400 метров над уровнем моря, где существуют сложные условия для проживания. В частности, это касается недостаточно развитого рынка труда, проблем с социально-бытовыми услугами и ограниченного транспортного сообщения.

Для оформления надбавки пенсионеру необходимо соответствовать нескольким условиям. Прежде всего человек должен иметь официальную регистрацию в горном населенном пункте. Также необходимо получить статус жителя такого населенного пункта и оформить соответствующее удостоверение. Документ выдают после подачи заявления, обычно в течение 30 дней.

После получения удостоверения гражданин может обратиться для назначения доплаты в орган местного самоуправления или в центр предоставления административных услуг.

Помимо надбавки за проживание в горной местности, в Украине действует еще одна специальная доплата к пенсии — для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Ее могут получать граждане, которые проживали или работали в зонах обязательного либо гарантированного добровольного отселения в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года и имеют соответствующий статус пострадавших.

Размер такой чернобыльской доплаты сейчас составляет 2595 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Недопустимость автоматического вывода о преступном происхождении имущества без доказывания фактов в практике ЕСПЧ

Имущество не может считаться преступным лишь на основании подозрений, а государство обязано доказать фактическую основу происхождения имущества.

В Украине могут ослабить ограничения на исполнение судебных решений против ТЦК во время войны

В период военного положения часть судебных решений в Украине не исполняется из-за приостановления исполнительных действий в отношении военных и государственных органов.

Совет судей обратился в КСУ с просьбой срочно рассмотреть вопрос об ограничении судейского вознаграждения

Совет судей Украины официально обратился в Конституционный Суд Украины с требованием срочно рассмотреть дела касательно законности бюджетных ограничений, влияющих на финансовую независимость судей.

Гостаможслужба вводит 20 правил цифрового контроля, которые могут блокировать таможенные декларации бизнеса

Новый этап цифровизации таможни несет скрытые риски для транзитных сроков.

Массовая легализация мигрантов в Испании оказалась под угрозой: Верховный суд переходит к рассмотрению дела

Верховный суд Испании сегодня должен решить, следует ли временно приостанавливать декрет о массовой легализации мигрантов, который ранее уже отказался экстренно блокировать.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]