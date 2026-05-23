Реформа старшей школы: чего больше всего боятся украинские родители

42% украинских родителей считают реформу старшей школы полезной, а 45% поддерживают изменения в профильном среднем образовании.

Большинство родителей в Украине уже знакомы с реформой профильного среднего образования, а почти каждый второй оценивает её положительно или скорее положительно.

Однако часть опрошенных всё ещё имеет сомнения относительно будущих изменений. Наибольшее беспокойство вызывает необходимость перевода ребёнка в другое учебное заведение и недостаточное количество информации о функционировании лицеев. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Осведомлённость и отношение родителей учеников к реформе профильного среднего образования в Украине».

Опрос проводился среди тысячи родителей школьников в возрасте от 12 до 18 лет из всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Согласно результатам, 47% участников отметили, что частично понимают суть реформы, ещё 29% сообщили о хорошей осведомлённости. В целом поддержку изменениям выразили 45% респондентов.

Около 42% родителей убеждены, что реформа старшей школы принесёт пользу ученикам. Среди главных преимуществ они назвали возможность для детей углублённо изучать профильные предметы (22%) и более осознанно выбирать будущую профессию (20%).

Вместе с тем среди главных опасений родителей — недостаточная информация об обучении в лицеях (25%), смена школы после завершения базового образования (23%) и непонятный механизм выбора профиля обучения (20%).

При выборе лицея для своего ребёнка родители чаще всего обращают внимание на:

направление обучения, которое интересует ученика — 33%;

расположение учреждения рядом с домом — 24%;

уровень подготовки преподавателей профильных дисциплин — 22%.

Кроме того, 76% респондентов заявили, что не хотели бы, чтобы дорога до учебного заведения занимала у ребёнка более 20 минут. При этом 43% опрошенных сообщили, что в их общинах уже организован подвоз школьников.

Половина родителей до сих пор не определилась, где именно их дети будут получать образование в старших классах. Также более половины респондентов (53%) отметили, что в их общинах не проводились открытые обсуждения относительно внедрения реформы и изменений в сети школ.

В то же время значительная часть родителей либо не владеет информацией о создании новой образовательной сети в своей общине (47%), либо считает, что таких изменений там вообще не происходит (29%).

