Как распознать фото и видео, созданные искусственным интеллектом

Сегодня технологии позволяют за считанные минуты создавать реалистичный контент, который может вводить людей в заблуждение.

В рамках информационной кампании #ШахрайГудбай украинцам напомнили о рисках распространения фейковых фото, видео и новостей, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Специалисты советуют обращать внимание на характерные признаки AI-контента. В частности, подозрение должны вызывать:

странные руки, пальцы или черты лица;

неестественные тени или текстуры;

размытый или слишком «искусственный» фон;

деформированные аксессуары;

надписи, похожие на набор символов.

Также пользователям рекомендуют проверять изображения через поиск Google — это поможет узнать, где картинка уже появлялась ранее.

Кроме того, стоит помнить: если контент вызывает сильные эмоции или выглядит слишком шокирующим — нужно проверить источник, прежде чем доверять или распространять его.

