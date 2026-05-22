Как распознать фото и видео, созданные искусственным интеллектом
В рамках информационной кампании #ШахрайГудбай украинцам напомнили о рисках распространения фейковых фото, видео и новостей, созданных с помощью искусственного интеллекта.
Сегодня технологии позволяют за считанные минуты создавать реалистичный контент, который может вводить людей в заблуждение.
Специалисты советуют обращать внимание на характерные признаки AI-контента. В частности, подозрение должны вызывать:
- странные руки, пальцы или черты лица;
- неестественные тени или текстуры;
- размытый или слишком «искусственный» фон;
- деформированные аксессуары;
- надписи, похожие на набор символов.
Также пользователям рекомендуют проверять изображения через поиск Google — это поможет узнать, где картинка уже появлялась ранее.
Кроме того, стоит помнить: если контент вызывает сильные эмоции или выглядит слишком шокирующим — нужно проверить источник, прежде чем доверять или распространять его.
