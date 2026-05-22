  1. В Украине

Как распознать фото и видео, созданные искусственным интеллектом

22:54, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сегодня технологии позволяют за считанные минуты создавать реалистичный контент, который может вводить людей в заблуждение.
Как распознать фото и видео, созданные искусственным интеллектом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В рамках информационной кампании #ШахрайГудбай украинцам напомнили о рисках распространения фейковых фото, видео и новостей, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Сегодня технологии позволяют за считанные минуты создавать реалистичный контент, который может вводить людей в заблуждение.

Специалисты советуют обращать внимание на характерные признаки AI-контента. В частности, подозрение должны вызывать:

  • странные руки, пальцы или черты лица;
  • неестественные тени или текстуры;
  • размытый или слишком «искусственный» фон;
  • деформированные аксессуары;
  • надписи, похожие на набор символов.

Также пользователям рекомендуют проверять изображения через поиск Google — это поможет узнать, где картинка уже появлялась ранее.

Кроме того, стоит помнить: если контент вызывает сильные эмоции или выглядит слишком шокирующим — нужно проверить источник, прежде чем доверять или распространять его.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мошенник искусственный интеллект

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Недопустимость автоматического вывода о преступном происхождении имущества без доказывания фактов в практике ЕСПЧ

Имущество не может считаться преступным лишь на основании подозрений, а государство обязано доказать фактическую основу происхождения имущества.

В Украине могут ослабить ограничения на исполнение судебных решений против ТЦК во время войны

В период военного положения часть судебных решений в Украине не исполняется из-за приостановления исполнительных действий в отношении военных и государственных органов.

Совет судей обратился в КСУ с просьбой срочно рассмотреть вопрос об ограничении судейского вознаграждения

Совет судей Украины официально обратился в Конституционный Суд Украины с требованием срочно рассмотреть дела касательно законности бюджетных ограничений, влияющих на финансовую независимость судей.

Гостаможслужба вводит 20 правил цифрового контроля, которые могут блокировать таможенные декларации бизнеса

Новый этап цифровизации таможни несет скрытые риски для транзитных сроков.

Массовая легализация мигрантов в Испании оказалась под угрозой: Верховный суд переходит к рассмотрению дела

Верховный суд Испании сегодня должен решить, следует ли временно приостанавливать декрет о массовой легализации мигрантов, который ранее уже отказался экстренно блокировать.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]