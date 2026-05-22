В Украине повысят зарплатный порог для бронирования работников — до 26 тысяч гривен

20:48, 22 мая 2026
Кабмин меняет правила бронирования военнообязанных для критически важных предприятий.
Кабмин принял постановление, которым изменены правила бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий. Нововведения предусматривают усиление требований к уровню заработной платы, новый порядок учета работников-совместителей и пересмотр критериев критичности предприятий. О изменениях сообщил министр экономики Алексей Соболев.

По словам чиновника, обновление системы должно сделать процедуру бронирования более прозрачной и минимизировать возможные злоупотребления.

«Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций, которые определяются критически важными для функционирования экономики в условиях военного положения», — отметил Алексей Соболев.

Одним из ключевых нововведений станет повышение требований к уровню заработной платы. Для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника средняя зарплата должна составлять не менее трех минимальных заработных плат — 25 941 гривну. Для предприятий, расположенных на прифронтовых территориях, оставили действующий порог — 21 600 гривен.

Также изменяется порядок учета работников, работающих по совместительству. Если работник уже имеет отсрочку от призыва, его будут учитывать в квоте бронирования только по одному месту работы. Как уточнил министр, эта норма начнет действовать ориентировочно в середине июня — через 10 дней после вступления постановления в силу.

Кроме того, центральные и местные органы власти должны в течение месяца пересмотреть критерии определения предприятий критически важными. Обновленные критерии необходимо согласовать с Министерством обороны и Министерством экономики.

По словам Алексея Соболева, это необходимо для того, чтобы бронирование получали предприятия, которые действительно обеспечивают стабильную работу экономики и критической инфраструктуры в условиях военного положения.

