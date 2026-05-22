Оцифровка трудовых книжек — как работнику проверить правильность своих данных
Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета разъяснила, как действовать работнику после оцифровки трудовой книжки и внесения в нее новых записей о работе.
После перевода трудовых книжек в цифровой формат работникам важно контролировать корректность данных, которые работодатели вносят в электронную систему.
- Проверка данных в электронном кабинете ПФУ
После внесения новой записи о трудовой деятельности необходимо зайти в электронный кабинет Пенсионного фонда Украины и проверить, отображается ли информация.
Если запись отсутствует, работнику следует обратиться к работодателю для выяснения причин и подтверждения внесения данных.
- Согласование информации с работодателем
Записи в электронную трудовую книжку формируются работодателем через электронную систему. В некоторых случаях могут потребоваться заявления или уточнения от работника.
Необходимо проверять правильность внесенных данных: дату приема на работу и увольнения, должность, характер работы и другие сведения.
- Сохранение подтверждений
Рекомендуется сохранять скриншоты или PDF-выписки из электронного кабинета ПФУ с зафиксированными записями.
Такие материалы могут служить доказательством в случае разногласий при назначении пенсии или оформлении социальных выплат.
- Действия в случае ошибок или отсутствия записи
Если Пенсионный фонд не отображает обновленную информацию или обнаружена ошибка, необходимо:
- подать обращение через электронный кабинет ПФУ или лично в отделение;
- приложить копии подтверждающих документов (приказы, заявления, справки от работодателя);
- дождаться внесения или корректировки данных в системе.
- Практические рекомендации для работников
Специалисты советуют регулярно проверять электронную трудовую книжку, особенно:
- после смены места работы;
- после повышения или перевода;
- перед оформлением пенсии или социальных выплат.
Также стоит хранить все документы, подтверждающие трудовую деятельность.
В случае обнаружения несоответствий следует оперативно обращаться к работодателю и в Пенсионный фонд, чтобы избежать проблем в будущем.
- Что изменилось после перехода на электронные трудовые книжки
Раньше у работника была бумажная трудовая книжка, и он мог непосредственно видеть все записи с подписями работодателя.
После перехода на электронный формат:
- данные хранятся в цифровой системе;
- записи вносит работодатель через электронный кабинет;
- работник видит обновления только после проверки в системе ПФУ;
- контроль за правильностью данных стал более активным.
Ошибки или задержки могут повлиять на страховой стаж, пенсию или социальные выплаты, поэтому периодическая проверка данных необходима.
В то же время ежедневный мониторинг не требуется — достаточно проверять записи при ключевых изменениях в трудовой деятельности или перед оформлением выплат.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.