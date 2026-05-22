  1. В Украине

Оцифровка трудовых книжек — как работнику проверить правильность своих данных

21:34, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После оцифровки учет трудового стажа полностью зависит от точности внесения данных работодателем в систему ПФУ.
Оцифровка трудовых книжек — как работнику проверить правильность своих данных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета разъяснила, как действовать работнику после оцифровки трудовой книжки и внесения в нее новых записей о работе.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

После перевода трудовых книжек в цифровой формат работникам важно контролировать корректность данных, которые работодатели вносят в электронную систему.

  1. Проверка данных в электронном кабинете ПФУ

После внесения новой записи о трудовой деятельности необходимо зайти в электронный кабинет Пенсионного фонда Украины и проверить, отображается ли информация.

Если запись отсутствует, работнику следует обратиться к работодателю для выяснения причин и подтверждения внесения данных.

  1. Согласование информации с работодателем

Записи в электронную трудовую книжку формируются работодателем через электронную систему. В некоторых случаях могут потребоваться заявления или уточнения от работника.

Необходимо проверять правильность внесенных данных: дату приема на работу и увольнения, должность, характер работы и другие сведения.

  1. Сохранение подтверждений

Рекомендуется сохранять скриншоты или PDF-выписки из электронного кабинета ПФУ с зафиксированными записями.

Такие материалы могут служить доказательством в случае разногласий при назначении пенсии или оформлении социальных выплат.

  1. Действия в случае ошибок или отсутствия записи

Если Пенсионный фонд не отображает обновленную информацию или обнаружена ошибка, необходимо:

  • подать обращение через электронный кабинет ПФУ или лично в отделение;
  • приложить копии подтверждающих документов (приказы, заявления, справки от работодателя);
  • дождаться внесения или корректировки данных в системе.
  1. Практические рекомендации для работников

Специалисты советуют регулярно проверять электронную трудовую книжку, особенно:

  • после смены места работы;
  • после повышения или перевода;
  • перед оформлением пенсии или социальных выплат.

Также стоит хранить все документы, подтверждающие трудовую деятельность.

В случае обнаружения несоответствий следует оперативно обращаться к работодателю и в Пенсионный фонд, чтобы избежать проблем в будущем.

  1. Что изменилось после перехода на электронные трудовые книжки

Раньше у работника была бумажная трудовая книжка, и он мог непосредственно видеть все записи с подписями работодателя.

После перехода на электронный формат:

  • данные хранятся в цифровой системе;
  • записи вносит работодатель через электронный кабинет;
  • работник видит обновления только после проверки в системе ПФУ;
  • контроль за правильностью данных стал более активным.

Ошибки или задержки могут повлиять на страховой стаж, пенсию или социальные выплаты, поэтому периодическая проверка данных необходима.

В то же время ежедневный мониторинг не требуется — достаточно проверять записи при ключевых изменениях в трудовой деятельности или перед оформлением выплат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

трудовая книжка трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Недопустимость автоматического вывода о преступном происхождении имущества без доказывания фактов в практике ЕСПЧ

Имущество не может считаться преступным лишь на основании подозрений, а государство обязано доказать фактическую основу происхождения имущества.

В Украине могут ослабить ограничения на исполнение судебных решений против ТЦК во время войны

В период военного положения часть судебных решений в Украине не исполняется из-за приостановления исполнительных действий в отношении военных и государственных органов.

Совет судей обратился в КСУ с просьбой срочно рассмотреть вопрос об ограничении судейского вознаграждения

Совет судей Украины официально обратился в Конституционный Суд Украины с требованием срочно рассмотреть дела касательно законности бюджетных ограничений, влияющих на финансовую независимость судей.

Гостаможслужба вводит 20 правил цифрового контроля, которые могут блокировать таможенные декларации бизнеса

Новый этап цифровизации таможни несет скрытые риски для транзитных сроков.

Массовая легализация мигрантов в Испании оказалась под угрозой: Верховный суд переходит к рассмотрению дела

Верховный суд Испании сегодня должен решить, следует ли временно приостанавливать декрет о массовой легализации мигрантов, который ранее уже отказался экстренно блокировать.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]