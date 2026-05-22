Оцифровка трудовых книжек — как работнику проверить правильность своих данных

После оцифровки учет трудового стажа полностью зависит от точности внесения данных работодателем в систему ПФУ.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета разъяснила, как действовать работнику после оцифровки трудовой книжки и внесения в нее новых записей о работе.

После перевода трудовых книжек в цифровой формат работникам важно контролировать корректность данных, которые работодатели вносят в электронную систему.

Проверка данных в электронном кабинете ПФУ

После внесения новой записи о трудовой деятельности необходимо зайти в электронный кабинет Пенсионного фонда Украины и проверить, отображается ли информация.

Если запись отсутствует, работнику следует обратиться к работодателю для выяснения причин и подтверждения внесения данных.

Согласование информации с работодателем

Записи в электронную трудовую книжку формируются работодателем через электронную систему. В некоторых случаях могут потребоваться заявления или уточнения от работника.

Необходимо проверять правильность внесенных данных: дату приема на работу и увольнения, должность, характер работы и другие сведения.

Сохранение подтверждений

Рекомендуется сохранять скриншоты или PDF-выписки из электронного кабинета ПФУ с зафиксированными записями.

Такие материалы могут служить доказательством в случае разногласий при назначении пенсии или оформлении социальных выплат.

Действия в случае ошибок или отсутствия записи

Если Пенсионный фонд не отображает обновленную информацию или обнаружена ошибка, необходимо:

подать обращение через электронный кабинет ПФУ или лично в отделение;

приложить копии подтверждающих документов (приказы, заявления, справки от работодателя);

дождаться внесения или корректировки данных в системе.

Практические рекомендации для работников

Специалисты советуют регулярно проверять электронную трудовую книжку, особенно:

после смены места работы;

после повышения или перевода;

перед оформлением пенсии или социальных выплат.

Также стоит хранить все документы, подтверждающие трудовую деятельность.

В случае обнаружения несоответствий следует оперативно обращаться к работодателю и в Пенсионный фонд, чтобы избежать проблем в будущем.

Что изменилось после перехода на электронные трудовые книжки

Раньше у работника была бумажная трудовая книжка, и он мог непосредственно видеть все записи с подписями работодателя.

После перехода на электронный формат:

данные хранятся в цифровой системе;

записи вносит работодатель через электронный кабинет;

работник видит обновления только после проверки в системе ПФУ;

контроль за правильностью данных стал более активным.

Ошибки или задержки могут повлиять на страховой стаж, пенсию или социальные выплаты, поэтому периодическая проверка данных необходима.

В то же время ежедневный мониторинг не требуется — достаточно проверять записи при ключевых изменениях в трудовой деятельности или перед оформлением выплат.

