Глава Национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила об отставке из администрации президента Дональда Трампа. Причиной стало тяжелое заболевание ее мужа — у него диагностировали редкую форму рака костей. Об этом сообщает Fox News.

По данным, Тулси Габбард сообщила Дональду Трампу о своем решении во время встречи в Овальном кабинете. Ожидается, что ее последним днем на должности станет 30 июня 2026 года.

В письме об отставке Габбард поблагодарила президента США за доверие и возможность возглавлять Офис директора Национальной разведки в течение последних полутора лет.

«К сожалению, я вынуждена подать в отставку с 30 июня 2026 года. У моего мужа Абрахама недавно диагностировали чрезвычайно редкую форму рака костей», — написала она.

По словам Габбард, впереди ее мужа ждут «серьезные испытания в ближайшие недели и месяцы». Из-за этого она решила оставить государственную службу, чтобы быть рядом с семьей.

