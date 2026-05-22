Гостаможслужба вводит 20 правил цифрового контроля, которые могут блокировать таможенные декларации бизнеса

Новый этап цифровизации таможни несет скрытые риски для транзитных сроков.

По состоянию на май 2026 года цифровая трансформация Государственной таможенной службы Украины выходит на новый этап, связанный с практическим запуском форматно-логического контроля (ФЛК) как одного из ключевых инструментов автоматизации таможенного администрирования.

Согласно документам Гостаможслужбы, в частности письму Департамента авторизации в Департамент цифрового развития от 18.05.2026, процесс внедрения ФЛК переходит из тестово-методологической в практическую фазу. Внедрение ФЛК означает переход от выборочной проверки деклараций инспектором к полной автоматизированной валидации данных на этапе их подачи.

Внедрение ФЛК предполагает, что программно-информационный комплекс таможни будет автоматически проверять электронные декларации на предмет:

Соответствия кодов товаров (УКТ ВЭД) установленным правилам.

Логической связи между весом, стоимостью и количеством единиц товара.

Наличия необходимых авторизаций и разрешений, курируемых соответствующим Департаментом.

В то же время, если система не предусматривает допусков на технические ошибки, любая ошибка может привести к блокировке оформления без права оперативного исправления.

Новая система контроля охватывает весь цикл движения товара, распределяя 20 алгоритмических правил между тремя типами документов:

Уведомление о прибытии товаров (4 правила): Первичный фильтр, проверяющий правомерность появления груза в зоне таможенного контроля.

Уведомление о результатах разгрузки (12 правил): Наиболее детализированный блок. Такое количество правил свидетельствует о фокусе таможни на борьбе с манипуляциями относительно количества и номенклатуры товаров во время их физического размещения на складах.

Таможенные декларации (4 правила): Финальный этап валидации, где проверяется согласованность финансовых и разрешительных данных.

Одной из главных преград для субъектов ВЭД является некорректность данных подписантов КЭП. Система ФЛК автоматически сверяет подпись с реестрами, а малейшее несоответствие ФИО или должности лица, указанного в декларации, данным в сертификате ключа приводит к мгновенному отклонению документа.

Второй момент — несоответствие авторизационных идентификаторов в графах 30 и 49. Эти графы отвечают за местонахождение товаров и склады хранения. Если идентификатор субъекта, имеющего авторизацию на использование склада, не совпадает с кодом, указанным в системе ФЛК, декларация не пройдет фильтр.

Система ФЛК контролирует место подачи декларации. Подача документа не в «домашнее» подразделение таможенного оформления (где субъект стоит на учете или имеет соответствующие разрешения) блокируется алгоритмом.

Юридически, остановка декларации на стадии ФЛК не влечет за собой санкций или штрафов, поскольку декларация считается не принятой к оформлению. Однако, с точки зрения бизнес-процессов, даже задержка на 2-3 часа для исправления технической ошибки может привести к превышению срока доставки.

Документ предусматривает взаимодействие двух подразделений ГТСУ: Департамента авторизации и ИТ-департамента. Это свидетельствует о том, что форматно-логический контроль будет интегрирован в процессы предоставления административных услуг и авторизации, например, для статусов АЭО — авторизованных экономических операторов.

Автоматизация контроля станет предпосылкой для получения каких-либо упрощений. Если система ФЛК не «пропускает» данные предприятия, оно может потерять право на административные льготы.

Согласно письму № 18/18-02-03/8013, этот контроль становится официальным инструментом, внедряемым на уровне ведомственной коммуникации.

Внедрение форматно-логического контроля может создать новые правовые вызовы для субъектов внешнеэкономической деятельности. В частности, речь идет о потенциальных ситуациях, когда технические ограничения или ошибки в алгоритмах фактически делают невозможной подачу таможенной декларации. Любое отклонение в поданных документах будет блокировать их до регистрации без права на оперативное исправление.

Существует и риск чрезмерной формализации процедур, когда техническая логика системы может доминировать над юридической сутью таможенного декларирования. В случае избыточно жестких или ошибочных алгоритмов добросовестные компании могут столкнуться с фактической невозможностью подать декларацию без наличия формального административного решения должностного лица.

Отдельно возникает вопрос правовой природы «отказа системы» в принятии декларации через ФЛК. Действующее законодательство детально регламентирует порядок обжалования решений должностных лиц таможенных органов, однако не содержит четкого механизма обжалования автоматизированных алгоритмических отказов, генерируемых информационными системами.

