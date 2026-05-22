НБУ обновляет гривну — какие банкноты «доживают последние дни»

Речь идет об отдельных сериях банкнот номиналом 20, 50, 100, 200 и 500 гривен предыдущих лет выпуска.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины регулярно обновляет гривну, выпуская банкноты с современным дизайном и усиленными элементами защиты от подделок. По состоянию на май 2026 года часть старых номиналов уже не принимается в торговой сети, а отдельные серии постепенно выводятся из наличного обращения, что в будущем будет означать утрату ими статуса платежного средства. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

В регуляторе отмечают, что за время существования гривны в обращении находились четыре поколения банкнот, которые отличаются дизайном и уровнем защиты. Сейчас преобладают банкноты четвертого, самого современного поколения, тогда как третье поколение постепенно изымается из обращения. Банкноты первого и второго поколения, выпущенные до 2003 года, уже не являются платежным средством.

Какие банкноты постепенно выводятся из обращения

К категории постепенно выходящих из обращения относятся банкноты третьего поколения, в частности:

20 гривен образца 2003 года

50 гривен образца 2004 года

100 гривен образца 2005 года

200 гривен образца 2007 года

500 гривен образца 2006 года

Отдельно в НБУ приводят перечень банкнот, которые уже утратили платежную способность и не используются в расчетах.

Банкноты, изъятые из обращения

1 гривна: образцы 1992, 1994, 1995, 2004 и 2006 годов

2 гривны: образцы 1992, 1995, 2001 и 2004 годов

5 гривен: образцов 1992, 1994, 1997, 2001 и 2004 годов

10 гривен: образцов 1992, 1994, 2000, 2004 и 2006 годов

20 гривен: образцов 1992, 1995 и 2000 годов

50 гривен: образца 1992 года

100 гривен: образца 1992 года

200 гривен: образца 2001 года

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.