  1. В Украине

НБУ обновляет гривну — какие банкноты «доживают последние дни»

17:49, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет об отдельных сериях банкнот номиналом 20, 50, 100, 200 и 500 гривен предыдущих лет выпуска.
НБУ обновляет гривну — какие банкноты «доживают последние дни»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины регулярно обновляет гривну, выпуская банкноты с современным дизайном и усиленными элементами защиты от подделок. По состоянию на май 2026 года часть старых номиналов уже не принимается в торговой сети, а отдельные серии постепенно выводятся из наличного обращения, что в будущем будет означать утрату ими статуса платежного средства. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В регуляторе отмечают, что за время существования гривны в обращении находились четыре поколения банкнот, которые отличаются дизайном и уровнем защиты. Сейчас преобладают банкноты четвертого, самого современного поколения, тогда как третье поколение постепенно изымается из обращения. Банкноты первого и второго поколения, выпущенные до 2003 года, уже не являются платежным средством.

Какие банкноты постепенно выводятся из обращения

К категории постепенно выходящих из обращения относятся банкноты третьего поколения, в частности:

  • 20 гривен образца 2003 года
  • 50 гривен образца 2004 года
  • 100 гривен образца 2005 года
  • 200 гривен образца 2007 года
  • 500 гривен образца 2006 года

Отдельно в НБУ приводят перечень банкнот, которые уже утратили платежную способность и не используются в расчетах.

Банкноты, изъятые из обращения

  • 1 гривна: образцы 1992, 1994, 1995, 2004 и 2006 годов
  • 2 гривны: образцы 1992, 1995, 2001 и 2004 годов
  • 5 гривен: образцов 1992, 1994, 1997, 2001 и 2004 годов
  • 10 гривен: образцов 1992, 1994, 2000, 2004 и 2006 годов
  • 20 гривен: образцов 1992, 1995 и 2000 годов
  • 50 гривен: образца 1992 года
  • 100 гривен: образца 1992 года
  • 200 гривен: образца 2001 года

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги НБУ банк

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Совет судей обратился в КСУ с просьбой срочно рассмотреть вопрос об ограничении судейского вознаграждения

Совет судей Украины официально обратился в Конституционный Суд Украины с требованием срочно рассмотреть дела касательно законности бюджетных ограничений, влияющих на финансовую независимость судей.

Гостаможслужба вводит 20 правил цифрового контроля, которые могут блокировать таможенные декларации бизнеса

Новый этап цифровизации таможни несет скрытые риски для транзитных сроков.

Массовая легализация мигрантов в Испании оказалась под угрозой: Верховный суд переходит к рассмотрению дела

Верховный суд Испании сегодня должен решить, следует ли временно приостанавливать декрет о массовой легализации мигрантов, который ранее уже отказался экстренно блокировать.

ТЦК забрали водителя, а авто оставили посреди дороги: инструкция для родственников и владельцев машин

ТЦК и полиция нарушают Конституцию, когда силой задерживают водителей без протоколов.

Полиции откроют доступ ко всем данным об имуществе и активах украинцев в государственных реестрах

Новый законопроект предлагает предоставить полиции доступ к государственным реестрам для выявления необоснованных активов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]