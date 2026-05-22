НБУ обновляет гривну — какие банкноты «доживают последние дни»
Национальный банк Украины регулярно обновляет гривну, выпуская банкноты с современным дизайном и усиленными элементами защиты от подделок. По состоянию на май 2026 года часть старых номиналов уже не принимается в торговой сети, а отдельные серии постепенно выводятся из наличного обращения, что в будущем будет означать утрату ими статуса платежного средства. Об этом сообщает Национальный банк Украины.
В регуляторе отмечают, что за время существования гривны в обращении находились четыре поколения банкнот, которые отличаются дизайном и уровнем защиты. Сейчас преобладают банкноты четвертого, самого современного поколения, тогда как третье поколение постепенно изымается из обращения. Банкноты первого и второго поколения, выпущенные до 2003 года, уже не являются платежным средством.
Какие банкноты постепенно выводятся из обращения
К категории постепенно выходящих из обращения относятся банкноты третьего поколения, в частности:
- 20 гривен образца 2003 года
- 50 гривен образца 2004 года
- 100 гривен образца 2005 года
- 200 гривен образца 2007 года
- 500 гривен образца 2006 года
Отдельно в НБУ приводят перечень банкнот, которые уже утратили платежную способность и не используются в расчетах.
Банкноты, изъятые из обращения
- 1 гривна: образцы 1992, 1994, 1995, 2004 и 2006 годов
- 2 гривны: образцы 1992, 1995, 2001 и 2004 годов
- 5 гривен: образцов 1992, 1994, 1997, 2001 и 2004 годов
- 10 гривен: образцов 1992, 1994, 2000, 2004 и 2006 годов
- 20 гривен: образцов 1992, 1995 и 2000 годов
- 50 гривен: образца 1992 года
- 100 гривен: образца 1992 года
- 200 гривен: образца 2001 года
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.