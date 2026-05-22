  1. В Украине

Владимир Зеленский обсудил вопросы защиты Волынской, Ровенской и Житомирской областей на фоне ситуации с Беларусью

18:54, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент подчеркнул, что ни одно из направлений безопасности Украины не останется без внимания.
Владимир Зеленский обсудил вопросы защиты Волынской, Ровенской и Житомирской областей на фоне ситуации с Беларусью
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Ровенскую область обсудил с руководителями громад Волынской, Ровенской и Житомирской областей вопросы защиты северного направления с учетом ситуации со стороны Беларуси.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Главы государства, во время встречи речь шла о вопросах безопасности и координации защиты северных регионов Украины.

«Мы говорили с руководителями громад, в том числе о защите этого северного направления. Учитывая угрозы, которые есть», — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что ни одно направление не останется без внимания. Также во время встречи обсудили ряд социальных и образовательных вопросов, в частности обеспечение школьным транспортом, состояние дорог к учебным заведениям и строительство новых школ.

Кроме того, глава государства сообщил, что посетил украинских военных, которые проходят реабилитацию в Ровенской области, и вручил им государственные награды.

«Ни одно направление не оставим без внимания», — подчеркнул Президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что РФ рассматривает сценарии нападения на Украину из Беларуси и Брянской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

В Украине могут ослабить ограничения на исполнение судебных решений против ТЦК во время войны

В период военного положения часть судебных решений в Украине не исполняется из-за приостановления исполнительных действий в отношении военных и государственных органов.

Совет судей обратился в КСУ с просьбой срочно рассмотреть вопрос об ограничении судейского вознаграждения

Совет судей Украины официально обратился в Конституционный Суд Украины с требованием срочно рассмотреть дела касательно законности бюджетных ограничений, влияющих на финансовую независимость судей.

Гостаможслужба вводит 20 правил цифрового контроля, которые могут блокировать таможенные декларации бизнеса

Новый этап цифровизации таможни несет скрытые риски для транзитных сроков.

Массовая легализация мигрантов в Испании оказалась под угрозой: Верховный суд переходит к рассмотрению дела

Верховный суд Испании сегодня должен решить, следует ли временно приостанавливать декрет о массовой легализации мигрантов, который ранее уже отказался экстренно блокировать.

ТЦК забрали водителя, а авто оставили посреди дороги: инструкция для родственников и владельцев машин

ТЦК и полиция нарушают Конституцию, когда силой задерживают водителей без протоколов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]