Владимир Зеленский обсудил вопросы защиты Волынской, Ровенской и Житомирской областей на фоне ситуации с Беларусью

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Ровенскую область обсудил с руководителями громад Волынской, Ровенской и Житомирской областей вопросы защиты северного направления с учетом ситуации со стороны Беларуси.

По словам Главы государства, во время встречи речь шла о вопросах безопасности и координации защиты северных регионов Украины.

«Мы говорили с руководителями громад, в том числе о защите этого северного направления. Учитывая угрозы, которые есть», — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что ни одно направление не останется без внимания. Также во время встречи обсудили ряд социальных и образовательных вопросов, в частности обеспечение школьным транспортом, состояние дорог к учебным заведениям и строительство новых школ.

Кроме того, глава государства сообщил, что посетил украинских военных, которые проходят реабилитацию в Ровенской области, и вручил им государственные награды.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что РФ рассматривает сценарии нападения на Украину из Беларуси и Брянской области.

