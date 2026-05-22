Украинцам напомнили требования к качеству воды в бюветах и колодцах

В Украине требования к нецентрализованному водоснабжению (каптажи источников, бюветы, колодцы — как общественные, так и частные) четко регламентируются Государственными санитарными нормами и правилами (ДСанПиН 2.2.4-171-10).

Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области напомнило основные требования к устройству, содержанию и качеству воды в таких источниках:

- Требования к размещению

• Место для колодца или каптажа должно быть экологически чистым и незагрязненным.

• Расстояние до источников загрязнения: нецентрализованные источники должны располагаться на расстоянии не менее 50 метров от выгребных ям, септиков, сетей канализации, скотомогильников, складов удобрений и других подобных объектов.

• Рельеф: источник не должен размещаться в низинах, где есть риск затопления ливневыми или талыми водами.

- Инженерные требования к обустройству

• Конструкция должна защищать воду от попадания грязи с поверхности.

• Наземная часть (оголовок): должна выступать над поверхностью земли не менее чем на 0,8 метра. Обязательно устанавливается крышка или навес.

• Стенки: должны быть плотными, без трещин, чтобы внутрь не просачивались верховодка и грунтовые воды из верхних слоев. Обычно используются железобетонные кольца.

• «Глиняный замок»: вокруг колодца (оголовка) обязательно устраивают замок из хорошо промятой глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр.

• Отмостка: поверх глиняного замка делают каменное, кирпичное или бетонное покрытие (отмостку) с уклоном от колодца, чтобы отводить дождевую воду.

• Подъем воды: если используется ведро, оно должно быть общим («общественным»). Частные колодцы часто оборудуют индивидуальными насосными станциями.

- Правила ухода и содержания

• Чистоту источника необходимо поддерживать регулярно.

• Очистка и дезинфекция: колодцы и каптажи необходимо чистить, промывать и дезинфицировать не реже одного раза в год.

• Порядок действий при очистке: воду полностью откачивают, стенки очищают механически от налета, дезинфицируют специальными средствами, после чего воду снова откачивают, пока не исчезнет запах дезинфектанта.

• Территория: вокруг источника (в радиусе 20 метров) запрещено стирать белье, мыть автомобили, поить животных или устраивать свалки.

- Контроль качества воды

• Визуально чистая вода — это иллюзия безопасности. Вода может быть прозрачной и вкусной, но смертельно опасной. Санитарные нормы требуют контроль за:

• Микробиологическими показателями

• Санитарно-химическими показателями

