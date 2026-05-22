  1. В Украине

Украинцам напомнили требования к качеству воды в бюветах и колодцах

19:19, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Место для колодца или каптажа должно быть экологически чистым и незагрязненным.
Украинцам напомнили требования к качеству воды в бюветах и колодцах
Фото: consumer-cv.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине требования к нецентрализованному водоснабжению (каптажи источников, бюветы, колодцы — как общественные, так и частные) четко регламентируются Государственными санитарными нормами и правилами (ДСанПиН 2.2.4-171-10).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области напомнило основные требования к устройству, содержанию и качеству воды в таких источниках:

- Требования к размещению

• Место для колодца или каптажа должно быть экологически чистым и незагрязненным.

• Расстояние до источников загрязнения: нецентрализованные источники должны располагаться на расстоянии не менее 50 метров от выгребных ям, септиков, сетей канализации, скотомогильников, складов удобрений и других подобных объектов.

• Рельеф: источник не должен размещаться в низинах, где есть риск затопления ливневыми или талыми водами.

- Инженерные требования к обустройству

• Конструкция должна защищать воду от попадания грязи с поверхности.

• Наземная часть (оголовок): должна выступать над поверхностью земли не менее чем на 0,8 метра. Обязательно устанавливается крышка или навес.

• Стенки: должны быть плотными, без трещин, чтобы внутрь не просачивались верховодка и грунтовые воды из верхних слоев. Обычно используются железобетонные кольца.

• «Глиняный замок»: вокруг колодца (оголовка) обязательно устраивают замок из хорошо промятой глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр.

• Отмостка: поверх глиняного замка делают каменное, кирпичное или бетонное покрытие (отмостку) с уклоном от колодца, чтобы отводить дождевую воду.

• Подъем воды: если используется ведро, оно должно быть общим («общественным»). Частные колодцы часто оборудуют индивидуальными насосными станциями.

- Правила ухода и содержания

• Чистоту источника необходимо поддерживать регулярно.

• Очистка и дезинфекция: колодцы и каптажи необходимо чистить, промывать и дезинфицировать не реже одного раза в год.

• Порядок действий при очистке: воду полностью откачивают, стенки очищают механически от налета, дезинфицируют специальными средствами, после чего воду снова откачивают, пока не исчезнет запах дезинфектанта.

• Территория: вокруг источника (в радиусе 20 метров) запрещено стирать белье, мыть автомобили, поить животных или устраивать свалки.

- Контроль качества воды

• Визуально чистая вода — это иллюзия безопасности. Вода может быть прозрачной и вкусной, но смертельно опасной. Санитарные нормы требуют контроль за:

• Микробиологическими показателями

• Санитарно-химическими показателями

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

вода

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

В Украине могут ослабить ограничения на исполнение судебных решений против ТЦК во время войны

В период военного положения часть судебных решений в Украине не исполняется из-за приостановления исполнительных действий в отношении военных и государственных органов.

Совет судей обратился в КСУ с просьбой срочно рассмотреть вопрос об ограничении судейского вознаграждения

Совет судей Украины официально обратился в Конституционный Суд Украины с требованием срочно рассмотреть дела касательно законности бюджетных ограничений, влияющих на финансовую независимость судей.

Гостаможслужба вводит 20 правил цифрового контроля, которые могут блокировать таможенные декларации бизнеса

Новый этап цифровизации таможни несет скрытые риски для транзитных сроков.

Массовая легализация мигрантов в Испании оказалась под угрозой: Верховный суд переходит к рассмотрению дела

Верховный суд Испании сегодня должен решить, следует ли временно приостанавливать декрет о массовой легализации мигрантов, который ранее уже отказался экстренно блокировать.

ТЦК забрали водителя, а авто оставили посреди дороги: инструкция для родственников и владельцев машин

ТЦК и полиция нарушают Конституцию, когда силой задерживают водителей без протоколов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]