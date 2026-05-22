Командование вернуло рапорт военного об увольнении для ухода за тяжелобольным ребенком — суд стал на его сторону

18:07, 22 мая 2026
Апелляционный суд объяснил, почему инвалидность жены военнослужащего имеет значение в делах об увольнении со службы.
Третий апелляционный административный суд рассмотрел дело военнослужащего, который просил уволить его со службы во время военного положения из-за необходимости ухода за тяжелобольным ребенком. Несмотря на поданные медицинские документы и подтверждение семейных обстоятельств, командование вернуло рапорт без реализации, считая, что жена военного является трудоспособным лицом и также обязана содержать ребенка.

В этом деле суду пришлось оценивать не только порядок рассмотрения рапорта об увольнении, но и то, кого закон считает «нетрудоспособным лицом». Апелляционный суд пришел к выводу, что установление человеку инвалидности означает его принадлежность к нетрудоспособным лицам в понимании законодательства. Вместе с тем коллегия судей подчеркнула: командование не может оставлять рапорт без надлежащего решения, а должно либо принять решение об увольнении, либо предоставить мотивированный отказ.

Обстоятельства дела №160/793/25

Лейтенант медицинской службы, занимавший должность начальника медицинского пункта мотопехотного батальона, в ноябре 2024 года подал рапорт об увольнении с военной службы.

Основанием он указал абзац 10 пункта 3 части 12 статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» — воспитание ребенка с тяжелым заболеванием при отсутствии других трудоспособных лиц, обязанных содержать ребенка.

Вместе с рапортом военнослужащий подал медицинскую справку по форме №080-3/о о тяжелом заболевании ребенка, документы о получении государственной помощи, свидетельства о рождении ребенка и браке, справку МСЭК в отношении жены, а также документы о назначении ей пенсии по инвалидности.

Рапорт согласовал командир батальона, однако оперативное командование вернуло его без реализации. В воинской части указали, что жена военнослужащего не признана нетрудоспособной, а потому является лицом, обязанным содержать ребенка. Также, по мнению командования, не было подтверждено отсутствие других трудоспособных лиц.

После этого военнослужащий обратился в суд.

Что решил суд первой инстанции

Днепропетровский окружной административный суд частично удовлетворил иск.

Суд признал противоправным бездействие оперативного командования, которое заключалось в неиздании приказа по результатам рассмотрения рапорта. Вместе с тем суд не обязал уволить военнослужащего, а постановил повторно рассмотреть его рапорт с учетом выводов суда.

Командование обжаловало это решение в апелляционном порядке.

Позиция апелляционного суда

Третий апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Коллегия судей подчеркнула, что закон предусматривает возможность увольнения военнослужащего во время военного положения по семейным обстоятельствам, в частности в случае воспитания ребенка с тяжелым заболеванием, если отсутствуют другие трудоспособные лица, которые по закону обязаны его содержать.

Суд подробно проанализировал положения Закона «О воинской обязанности и военной службе», Положения о прохождении военной службы и Инструкции Минобороны №170 относительно перечня документов, необходимых для рассмотрения вопроса об увольнении.

Апелляционный суд установил, что военнослужащий подал документы, предусмотренные законодательством для рассмотрения такого рапорта.

Отдельно коллегия судей признала ошибочными выводы воинской части относительно статуса жены истца.

Суд пояснил, что МСЭК не определяет «нетрудоспособность» как отдельный статус, а устанавливает инвалидность. Вместе с тем Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» прямо относит лиц с инвалидностью к нетрудоспособным лицам.

В материалах дела содержались справка МСЭК об установлении жене истца II группы инвалидности и пенсионное удостоверение о получении пенсии по инвалидности. По мнению суда, эти документы подтверждали ее статус нетрудоспособного лица.

Коллегия судей также согласилась с выводом первой инстанции о том, что по результатам рассмотрения рапорта командование должно было принять надлежащее решение, а не возвращать документы без реализации.

В итоге решение Днепропетровского окружного административного суда оставили без изменений.

