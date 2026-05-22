Командування повернуло рапорт військового про звільнення для догляду за тяжкохворою дитиною — суд став на його бік

Апеляційний суд пояснив, чому інвалідність дружини військового має значення у справах про звільнення зі служби.

Третій апеляційний адміністративний суд розглянув справу військовослужбовця, який просив звільнити його зі служби під час воєнного стану через необхідність догляду за тяжкохворою дитиною. Попри подані медичні документи та підтвердження сімейних обставин, командування повернуло рапорт без реалізації, вважаючи, що дружина військового є працездатною особою і також зобов’язана утримувати дитину.

У цій справі суду довелося оцінювати не лише порядок розгляду рапорту про звільнення, а й те, кого закон вважає «непрацездатною особою». Апеляційний суд дійшов висновку, що встановлення людині інвалідності означає її належність до непрацездатних осіб у розумінні законодавства. Водночас колегія суддів наголосила: командування не може залишати рапорт без належного рішення, а має або прийняти рішення щодо звільнення, або надати мотивовану відмову.

Обставини справи №160/793/25

Лейтенант медичної служби, який обіймав посаду начальника медичного пункту мотопіхотного батальйону, у листопаді 2024 року подав рапорт про звільнення з військової служби.

Підставою він зазначив абзац 10 пункту 3 частини 12 статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» — виховання дитини з тяжким захворюванням за відсутності інших працездатних осіб, які зобов’язані утримувати дитину.

Разом із рапортом військовослужбовець подав медичну довідку за формою №080-3/о про тяжке захворювання дитини, документи про отримання державної допомоги, свідоцтва про народження дитини та шлюб, довідку МСЕК щодо дружини, а також документи про призначення їй пенсії по інвалідності.

Рапорт погодив командир батальйону, однак оперативне командування повернуло його без реалізації. У військовій частині вказали, що дружина військовослужбовця не визнана непрацездатною, а тому є особою, яка зобов’язана утримувати дитину. Також, на думку командування, не було підтверджено відсутність інших працездатних осіб.

Після цього військовослужбовець звернувся до суду.

Що вирішив суд першої інстанції

Дніпропетровський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов.

Суд визнав протиправною бездіяльність оперативного командування, яка полягала у невиданні наказу за результатами розгляду рапорту. Водночас суд не зобов’язав звільнити військовослужбовця, а постановив повторно розглянути його рапорт з урахуванням висновків суду.

Командування оскаржило це рішення в апеляційному порядку.

Позиція апеляційного суду

Третій апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення.

Колегія суддів наголосила, що закон передбачає можливість звільнення військовослужбовця під час воєнного стану через сімейні обставини, зокрема у разі виховання дитини з тяжким захворюванням, якщо відсутні інші працездатні особи, які за законом зобов’язані її утримувати.

Суд детально проаналізував положення Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про проходження військової служби та Інструкції Міноборони №170 щодо переліку документів, необхідних для розгляду питання про звільнення.

Апеляційний суд встановив, що військовослужбовець подав документи, передбачені законодавством для розгляду такого рапорту.

Окремо колегія суддів визнала помилковими висновки військової частини щодо статусу дружини позивача.

Суд пояснив, що МСЕК не визначає «непрацездатність» як окремий статус, а встановлює інвалідність. Водночас Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» прямо відносить осіб з інвалідністю до непрацездатних осіб.

У матеріалах справи містилися довідка МСЕК про встановлення дружині позивача II групи інвалідності та пенсійне посвідчення про отримання пенсії по інвалідності. На думку суду, ці документи підтверджували її статус непрацездатної особи.

Колегія суддів також погодилася з висновком першої інстанції, що за результатами розгляду рапорту командування мало ухвалити належне рішення, а не повертати документи без реалізації.

У підсумку рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду залишили без змін.

