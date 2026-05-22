Апеляційний суд Англії підтримав стягнення понад $3 млрд з Коломойського і Боголюбова на користь ПриватБанку

Колишні власники банку не змогли оскаржити рішення, ухвалене англійським судом у 2025 році.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд Англії та Уельсу залишив у силі рішення про стягнення понад 3 млрд доларів на користь ПриватБанку з колишніх власників банку — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

У пресслужбі банку зазначили, що апеляційна інстанція відхилила скаргу колишніх акціонерів на рішення суду, ухвалене у липні 2025 року. Таким чином, чинним залишається рішення про стягнення понад 3 млрд доларів, зокрема у вигляді компенсації збитків, процентів та судових витрат.

У ПриватБанку також нагадали, що ще у 2017 році суд видав наказ про всесвітній арешт активів відповідачів. Банк заявив, що надалі домагатиметься примусового виконання судового рішення щодо цих активів для отримання компенсації. Акціонером банку є держава Україна в особі уряду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.